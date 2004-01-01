«Барселона» может выкупить Хави у «Аль-Садда» за 1 миллион

«Барселоне» придется заплатить «Аль-Садду» за досрочное расторжение контракта с Хави.

По информации Sport.es, сумма отступных в соглашении 41-летнего специалиста составляет 1 миллион евро.

Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.