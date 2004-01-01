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    «Барселона» может выкупить Хави у «Аль-Садда» за 1 миллион

    «Барселоне» придется заплатить «Аль-Садду» за досрочное расторжение контракта с Хави.

    По информации Sport.es, сумма отступных в соглашении 41-летнего специалиста составляет 1 миллион евро.

    Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.

    • Хави заменит уволенного накануне Рональда Кумана.
    • Он выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом» за 2,5 года тренерской карьеры.
    • Крайний срок назначения нового тренера «Барсы» – ноябрьская пауза на матчи сборных.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53580

      portero 51 минуту назад

      всего один лям и они думают??? или всё же Хави выставляет встречные условия, на которые руководство Барсы не хочет идти, им сразу подавай результат....

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