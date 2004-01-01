«Барселона» может выкупить Хави у «Аль-Садда» за 1 миллион

всего один лям и они думают??? или всё же Хави выставляет встречные условия, на которые руководство Барсы не хочет идти, им сразу подавай результат....
«Барселоне» придется заплатить «Аль-Садду» за досрочное расторжение контракта с Хави.
По информации Sport.es, сумма отступных в соглашении 41-летнего специалиста составляет 1 миллион евро.
Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.
- Хави заменит уволенного накануне Рональда Кумана.
- Он выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом» за 2,5 года тренерской карьеры.
- Крайний срок назначения нового тренера «Барсы» – ноябрьская пауза на матчи сборных.