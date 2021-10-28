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    Mundo Deportivo: Хави согласился возглавить «Барселону»

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави готов возглавить «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, крайний срок назначения 41-летнего специалиста – ноябрьская пауза на матчи сборных.

    Хави заменит уволенного накануне Рональда Кумана.

    «Барсе» предстоит договориться с «Аль-Саддом» об условиях ухода испанца, а также согласовать новый тренерский штаб и зарплату его членов.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • За 2,5 года тренерской карьеры экс-хавбек выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2419

      BlackMurder 19 минут назад

      Так должно было случиться

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