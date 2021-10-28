Mundo Deportivo: Хави согласился возглавить «Барселону»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави готов возглавить «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, крайний срок назначения 41-летнего специалиста – ноябрьская пауза на матчи сборных.
Хави заменит уволенного накануне Рональда Кумана.
«Барсе» предстоит договориться с «Аль-Саддом» об условиях ухода испанца, а также согласовать новый тренерский штаб и зарплату его членов.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- За 2,5 года тренерской карьеры экс-хавбек выиграл 7 трофеев с «Аль-Саддом».
Источник: Mundo Deportivo