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    Серхи Бархуан

    Тренер
    Имя Серхи
    Фамилия Бархуан
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барселона 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.10.2021 Барселона 1 : 1 Алавес
    06.11.2021 Сельта 3 : 3 Барселона
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