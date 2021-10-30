Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Серхи Бархуан - статистика

    Тренер
    Имя Серхи
    Фамилия Бархуан
    Гражданство Испания
    Дата рождения 28 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Барселона 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.10.2021 Барселона 1 : 1 Алавес
    06.11.2021 Сельта 3 : 3 Барселона
    • Читайте нас: 