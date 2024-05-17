Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового тренера на следующий сезон.

По данным As, спортивный директор Деку уже отправился в Португалию, чтобы встретиться с главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Также в списке претендентов названы Ханс-Дитер Флик, который находится без клуба, и Рафаэль Маркес, возглавляющий вторую команду «Барселоны».

Изначально встреча Лапорты с комитетом не планировалась, так как президент должен был поехать на гостевой матч 36-го тура с «Альмерией», в котором «блауграна» победила 2:0, но в последний момент отказался от поездки.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Хави покинет сине-гранатовых. Причиной данного решения стало недвольство руководства высказываниями специалиста, отметившего недостаток финансовых ресурсов у клуба.

Окружение Лапорты настаивает, что для реализации нового проекта нужен тренер, который принесет новые идеи, свежий взгляд, амбиции и оптимизм, чего сейчас не хватает Хави. Также руководству не понравился тон, с которым Хави высказался о Виторе Роке, хотя подписание игрока требовал ускорить сам тренер, а технический секретариат планировал его приезд следующим летом.

Отмечается, что будущее Хави может быть предрешено, даже если он займет второе место, гарантирующее участие в Суперкубке Испании, что принесет дополнительный доход в 8 миллионов евро.