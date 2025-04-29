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Команды
Барселона Б
Новости
Барселона Б - новости команды
Барселона
Стадион:
Мини Эстади
Сайт:
http://www.fcbarcelona.com
Тренер:
Жорди Виньялс
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в «Барселону»
2025.04.29 13:04
1
«Барселона» продаст защитника «Ренну» за 12 млн евро и сможет выкупить обратно за 35 млн
2024.08.22 20:57
Названы кандидаты на пост главного тренера «Барселоны»
2024.05.17 12:52
В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса
2024.01.29 09:32
«Барселона» не собирается возвращать 35-летнего Суареса из «Атлетико»
2022.05.07 08:59
3
Фото
Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»
2021.10.28 15:11
2
Фото
«Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса
2020.02.04 23:23
3
Молодежные команды «Зенита» и «Барселоны» сыграют в Санкт-Петербурге 6 августа. «Зенит-2» и «Барселона Б» – 9 августа
2019.07.18 20:10
5
Президент «Барселоны»: «Хотим продлить контракт с Месси»
2019.03.10 08:25
6
Гвардиола: «Я закончу там, где начинал. Надеюсь, в «Барселоне»
2018.09.13 00:56
4
«Ювентус» хочет приобрести у «Барселоны» Бускетса
2018.05.29 13:51
7
Фото
«Монако» подписал игрока «Барселоны Б»
2017.06.21 21:06
1
Тренер «Эльденсе» угодил за решетку после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12
2017.04.04 16:29
1
Клуб третьего испанского дивизиона «Эльденсе» снялся с соревнований после поражения от «Барселоны Б» со счетом 0:12
2017.04.03 00:46
4
«Барселона» пополнилась защитником «Монако»
2016.01.30 17:20
Гонсалвес арендован «Барселоной»
2015.12.30 21:20
Фото
«Барселона» расторгла контракт с игроком второй команды из-за оскорбительной записи в соцсети
2015.12.29 00:50
3
Шесть игроков «Барселоны Б» вызваны на тренировки в основную команду
2015.09.30 19:00
Амир Натхо заключит с ЦСКА контракт на четыре года
2015.08.31 17:57
1
Амир Натхо может перейти в испанский, бельгийский или российский клуб
2015.08.20 13:34
3
Агент Амира Натхо опроверг информацию о переходе футболиста в ЦСКА
2015.08.19 22:07
1
Адама Траоре перейдет в «Астон Виллу»
2015.08.11 17:28
2
«Вест Хэм» собирается купить Халиловича
2015.08.04 01:24
1
Истрати рассчитывает найти для Натхо вариант с арендой
2015.08.02 17:19
7
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2015.08.02 16:07
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