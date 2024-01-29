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    В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса

    Наставник резервной команды «Барселоны» Рафаэль Маркес не станет главным тренером основы.

    По данным Marca, руководство клуба хочет видеть на этом посту опытного специалиста.

    Каталонцы не хотят приглашать неопытного тренера и поэтому вариант с Маркесом отпадает.

    • Главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет клуб по окончании этого сезона.
    • Маркес, отвечая на вопрос о возможности возглавить «блауграну», сказал, что от подобных предложений «не отказываются». Это вызвало недовольство руководства клуба.

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    Источник: Marca

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