В «Барселоне» приняли решение по кандидатуре Маркеса

Наставник резервной команды «Барселоны» Рафаэль Маркес не станет главным тренером основы.

По данным Marca, руководство клуба хочет видеть на этом посту опытного специалиста.

Каталонцы не хотят приглашать неопытного тренера и поэтому вариант с Маркесом отпадает.