«Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса

Центральный защитник «Бока Хуниорс» Сантьяго Рамос стал игроком «Барселоны».
18-летний футболист заключил с каталонским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на два сезона.
Аргентинец пока будет выступать за «Барселону Б». Его отступные – 60 миллионов евро, которые вырастут до 100 миллионов в случае перевода в первую команду.
- Рамос – воспитанник «Бока Хуниорс».
- За основу игрок дебютировать не успел.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
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Источник: Официальный сайт «Барселоны»