«Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса

Центральный защитник «Бока Хуниорс» Сантьяго Рамос стал игроком «Барселоны».

18-летний футболист заключил с каталонским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на два сезона.

Аргентинец пока будет выступать за «Барселону Б». Его отступные – 60 миллионов евро, которые вырастут до 100 миллионов в случае перевода в первую команду.

Рамос – воспитанник «Бока Хуниорс».

За основу игрок дебютировать не успел.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.