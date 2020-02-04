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  • «Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса

«Барселона» объявила о подписании защитника «Бока Хуниорс» Рамоса

4 февраля 2020, 23:23
3

Центральный защитник «Бока Хуниорс» Сантьяго Рамос стал игроком «Барселоны».

18-летний футболист заключил с каталонским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на два сезона.

Аргентинец пока будет выступать за «Барселону Б». Его отступные – 60 миллионов евро, которые вырастут до 100 миллионов в случае перевода в первую команду.

  • Рамос – воспитанник «Бока Хуниорс».
  • За основу игрок дебютировать не успел.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Барселона Б Бока Хуниорс
Комментарии (3)
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DeStar
1580859566
Рамос да еще и сантьяго) ну хоть не серхио
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