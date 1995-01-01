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    Барселона Б - таблица

    Город Барселона
    Дивизион Испания-Сегунда B Группа 2
    Сайт http://www.fcbarcelona.com
    Стадион Мини Эстади
    Тренер Жорди Виньялс
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Райо Вальекано 42 21 13 8 67:48 +19 76
    2. Уэска 42 21 12 9 61:40 +21 75
    3. Сарагоса 42 20 11 11 57:44 +13 71
    4. Спортинг Х 42 21 8 13 60:40 +20 71
    5. Вальядолид 42 19 10 13 69:55 +14 67
    6. Нумансия 42 18 11 13 52:41 +11 65
    7. Реал Ов 42 18 11 13 54:48 +6 65
    8. Осасуна 42 16 16 10 44:34 +10 64
    9. Кадис 42 16 16 10 42:29 +13 64
    10. Гранада 42 17 10 15 55:50 +5 61
    11. Тенерифе 42 15 14 13 58:50 +8 59
    12. Луго 42 15 10 17 39:48 -9 55
    13. Алькоркон 42 12 16 14 37:42 -5 52
    14. Реус Депортиу 42 12 16 14 31:42 -11 52
    15. Химнастик 42 15 7 20 44:50 -6 52
    16. Кордоба 42 15 6 21 57:65 -8 51
    17. Альбасете 42 11 16 15 35:46 -11 49
    18. Альмерия 42 12 12 18 38:45 -7 48
    19. Леонеса 42 11 15 16 54:67 -13 48
    20. Барселона Б 42 10 14 18 46:54 -8 44
    21. Лорка 42 8 9 25 37:68 -31 33
    22. 42 7 11 24 29:60 -31 32
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спортинг Х 21 15 3 3 39:15 +24 48
    2. Нумансия 21 15 2 4 33:12 +21 47
    3. Реал Ов 21 14 4 3 35:17 +18 46
    4. Гранада 21 14 4 3 36:19 +17 46
    5. Вальядолид 21 14 3 4 43:25 +18 45
    6. Уэска 21 13 6 2 31:14 +17 45
    7. Райо Вальекано 21 13 5 3 41:23 +18 44
    8. Сарагоса 21 12 6 3 31:17 +14 42
    9. Тенерифе 21 11 8 2 38:17 +21 41
    10. Кадис 21 10 10 1 25:10 +15 40
    11. Луго 21 10 5 6 23:17 +6 35
    12. Леонеса 21 9 8 4 33:26 +7 35
    13. Кордоба 21 10 4 7 36:25 +11 34
    14. Альмерия 21 9 6 6 22:18 +4 33
    15. Осасуна 21 8 9 4 27:22 +5 33
    16. Реус Депортиу 21 7 11 3 20:14 +6 32
    17. Альбасете 21 8 7 6 19:17 +2 31
    18. Алькоркон 21 7 10 4 21:11 +10 31
    19. Лорка 21 7 6 8 25:28 -3 27
    20. Химнастик 21 7 3 11 22:29 -7 24
    21. 21 5 7 9 18:23 -5 22
    22. Барселона Б 21 5 5 11 22:27 -5 20
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Райо Вальекано 21 8 8 5 26:25 +1 32
    2. Осасуна 21 8 7 6 17:12 +5 31
    3. Уэска 21 8 6 7 30:26 +4 30
    4. Сарагоса 21 8 5 8 26:27 -1 29
    5. Химнастик 21 8 4 9 22:21 +1 28
    6. Кадис 21 6 6 9 17:19 -2 24
    7. Барселона Б 21 5 9 7 24:27 -3 24
    8. Спортинг Х 21 6 5 10 21:25 -4 23
    9. Вальядолид 21 5 7 9 26:30 -4 22
    10. Алькоркон 21 5 6 10 16:31 -15 21
    11. Луго 21 5 5 11 16:31 -15 20
    12. Реус Депортиу 21 5 5 11 11:28 -17 20
    13. Реал Ов 21 4 7 10 19:31 -12 19
    14. Тенерифе 21 4 6 11 20:33 -13 18
    15. Нумансия 21 3 9 9 19:29 -10 18
    16. Альбасете 21 3 9 9 16:29 -13 18
    17. Кордоба 21 5 2 14 21:40 -19 17
    18. Альмерия 21 3 6 12 16:27 -11 15
    19. Гранада 21 3 6 12 19:31 -12 15
    20. Леонеса 21 2 7 12 21:41 -20 13
    21. 21 2 4 15 11:37 -26 10
    22. Лорка 21 1 3 17 12:40 -28 6
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