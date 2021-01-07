- 7 января 2021
- 08:55 «Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд 4
- 30 января 2020
- 00:59 Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
- 24 января 2020
- 07:49 «Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения 6
- 07:26 Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут» 1
- 01:31 Кубок Испании. «Атлетико» вылетел из турнира, проиграв клубу третьего дивизиона 2
- 6 декабря 2018
- 01:44 Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Леонесу» и вышла в 1/8 финала 7
- 1 ноября 2018
- 09:54 Вальверде – о кубковой победе: «Игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне» 1
- 01:38 Кубок Испании. «Барселона» вырвала победу над «Леонесой» в добавленное время 7
- 31 октября 2018
- 01:26 Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Коутиньо и Суарес пропустят матч «Барселоны» в Кубке Испании 2
- 30 ноября 2016
- 23:00 Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леонесу» благодаря голу Зидана и другие результаты 7
- 27 октября 2016
- 00:01 Кубок Испании. «Реал» забил семь мячей «Леонесе» 10