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Испания. Сегунда
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Леонеса
€ 3 млн
Леонеса
Леон
Испания. Сегунда
Стадион:
Рейно де Леон
Сайт:
http://www.culturalydeportivaleonesa.es
Тренер:
Хосе Анхель Сиганда
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Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения
2020.01.24 07:49
6
Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут»
2020.01.24 07:26
1
Кубок Испании. «Атлетико» вылетел из турнира, проиграв клубу третьего дивизиона
2020.01.24 01:31
2
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Леонесу» и вышла в 1/8 финала
2018.12.06 01:44
7
Вальверде – о кубковой победе: «Игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне»
2018.11.01 09:54
1
Кубок Испании. «Барселона» вырвала победу над «Леонесой» в добавленное время
2018.11.01 01:38
7
Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Коутиньо и Суарес пропустят матч «Барселоны» в Кубке Испании
2018.10.31 01:26
2
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леонесу» благодаря голу Зидана и другие результаты
2016.11.30 23:00
7
Кубок Испании. «Реал» забил семь мячей «Леонесе»
2016.10.27 00:01
10
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