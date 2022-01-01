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Испания. Сегунда
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Леонеса
Результаты
€ 3 млн
Леонеса - результаты матчей
Леон
Испания. Сегунда
Стадион:
Рейно де Леон
Сайт:
http://www.culturalydeportivaleonesa.es
Тренер:
Хосе Анхель Сиганда
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Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Сегунда. 2017/2018
30.05 | 17:15
Реал Сосьедад Б
1 : 1
Леонеса
24.05 | 19:30
Леонеса
0 : 2
Бургос
16.05 | 17:15
Леонеса
2 : 1
Эйбар
09.05 | 17:15
Альбасете
2 : 1
Леонеса
02.05 | 17:15
Леонеса
2 : 2
Кадис
26.04 | 17:15
Мирандес
2 : 1
Леонеса
18.04 | 19:30
Леонеса
1 : 2
Кордоба
12.04 | 15:00
Гранада
1 : 0
Леонеса
04.04 | 19:30
Леонеса
1 : 0
Вальядолид
01.04 | 21:00
Уэска
1 : 1
Леонеса
29.03 | 17:15
Леонеса
0 : 4
ФК Андорра
23.03 | 22:30
Кастельон
1 : 1
Леонеса
14.03 | 18:15
Леонеса
1 : 2
Расинг
09.03 | 22:30
Альмерия
3 : 0
Леонеса
01.03 | 20:30
Леонеса
0 : 3
Лас-Пальмас
21.02 | 16:00
Леганес
1 : 1
Леонеса
14.02 | 20:30
Леонеса
0 : 0
Сарагоса
08.02 | 23:00
Малага
2 : 1
Леонеса
31.01 | 20:30
Леонеса
0 : 1
Депортиво
26.01 | 22:30
Сеута
3 : 1
Леонеса
17.01 | 18:15
Леонеса
2 : 4
Спортинг
10.01 | 18:15
ФК Андорра
1 : 1
Леонеса
03.01 | 16:00
Леонеса
1 : 1
Реал Сосьедад Б
20.12 | 23:00
Лас-Пальмас
4 : 0
Леонеса
12.12 | 22:30
Леонеса
0 : 2
Уэска
07.12 | 20:30
Эйбар
1 : 2
Леонеса
29.11 | 18:15
Леонеса
0 : 1
Гранада
23.11 | 18:15
Кадис
1 : 2
Леонеса
17.11 | 22:30
Леонеса
1 : 0
Малага
08.11 | 20:30
Депортиво
3 : 0
Леонеса
01.11 | 18:15
Леонеса
3 : 2
Мирандес
25.10 | 15:00
Леонеса
0 : 1
Сеута
18.10 | 19:30
Сарагоса
0 : 5
Леонеса
13.10 | 21:30
Кордоба
1 : 0
Леонеса
06.10 | 21:30
Леонеса
0 : 0
Альбасете
28.09 | 19:30
Вальядолид
0 : 1
Леонеса
20.09 | 17:15
Леонеса
1 : 3
Кастельон
14.09 | 17:15
Расинг
2 : 4
Леонеса
07.09 | 19:30
Леонеса
0 : 0
Леганес
29.08 | 22:30
Спортинг
1 : 0
Леонеса
24.08 | 20:30
Леонеса
0 : 1
Альмерия
15.08 | 22:30
Бургос
5 : 1
Леонеса
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