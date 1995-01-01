Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Райо Вальекано
|42
|21
|13
|8
|67:48
|+19
|76
|2.
|Уэска
|42
|21
|12
|9
|61:40
|+21
|75
|3.
|Сарагоса
|42
|20
|11
|11
|57:44
|+13
|71
|4.
|Спортинг Х
|42
|21
|8
|13
|60:40
|+20
|71
|5.
|Вальядолид
|42
|19
|10
|13
|69:55
|+14
|67
|6.
|Нумансия
|42
|18
|11
|13
|52:41
|+11
|65
|7.
|Реал Ов
|42
|18
|11
|13
|54:48
|+6
|65
|8.
|Осасуна
|42
|16
|16
|10
|44:34
|+10
|64
|9.
|Кадис
|42
|16
|16
|10
|42:29
|+13
|64
|10.
|Гранада
|42
|17
|10
|15
|55:50
|+5
|61
|11.
|Тенерифе
|42
|15
|14
|13
|58:50
|+8
|59
|12.
|Луго
|42
|15
|10
|17
|39:48
|-9
|55
|13.
|Алькоркон
|42
|12
|16
|14
|37:42
|-5
|52
|14.
|Реус Депортиу
|42
|12
|16
|14
|31:42
|-11
|52
|15.
|Химнастик
|42
|15
|7
|20
|44:50
|-6
|52
|16.
|Кордоба
|42
|15
|6
|21
|57:65
|-8
|51
|17.
|Альбасете
|42
|11
|16
|15
|35:46
|-11
|49
|18.
|Альмерия
|42
|12
|12
|18
|38:45
|-7
|48
|19.
|Леонеса
|42
|11
|15
|16
|54:67
|-13
|48
|20.
|Барселона Б
|42
|10
|14
|18
|46:54
|-8
|44
|21.
|Лорка
|42
|8
|9
|25
|37:68
|-31
|33
|22.
|42
|7
|11
|24
|29:60
|-31
|32
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спортинг Х
|21
|15
|3
|3
|39:15
|+24
|48
|2.
|Нумансия
|21
|15
|2
|4
|33:12
|+21
|47
|3.
|Реал Ов
|21
|14
|4
|3
|35:17
|+18
|46
|4.
|Гранада
|21
|14
|4
|3
|36:19
|+17
|46
|5.
|Вальядолид
|21
|14
|3
|4
|43:25
|+18
|45
|6.
|Уэска
|21
|13
|6
|2
|31:14
|+17
|45
|7.
|Райо Вальекано
|21
|13
|5
|3
|41:23
|+18
|44
|8.
|Сарагоса
|21
|12
|6
|3
|31:17
|+14
|42
|9.
|Тенерифе
|21
|11
|8
|2
|38:17
|+21
|41
|10.
|Кадис
|21
|10
|10
|1
|25:10
|+15
|40
|11.
|Луго
|21
|10
|5
|6
|23:17
|+6
|35
|12.
|Леонеса
|21
|9
|8
|4
|33:26
|+7
|35
|13.
|Кордоба
|21
|10
|4
|7
|36:25
|+11
|34
|14.
|Альмерия
|21
|9
|6
|6
|22:18
|+4
|33
|15.
|Осасуна
|21
|8
|9
|4
|27:22
|+5
|33
|16.
|Реус Депортиу
|21
|7
|11
|3
|20:14
|+6
|32
|17.
|Альбасете
|21
|8
|7
|6
|19:17
|+2
|31
|18.
|Алькоркон
|21
|7
|10
|4
|21:11
|+10
|31
|19.
|Лорка
|21
|7
|6
|8
|25:28
|-3
|27
|20.
|Химнастик
|21
|7
|3
|11
|22:29
|-7
|24
|21.
|21
|5
|7
|9
|18:23
|-5
|22
|22.
|Барселона Б
|21
|5
|5
|11
|22:27
|-5
|20
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Райо Вальекано
|21
|8
|8
|5
|26:25
|+1
|32
|2.
|Осасуна
|21
|8
|7
|6
|17:12
|+5
|31
|3.
|Уэска
|21
|8
|6
|7
|30:26
|+4
|30
|4.
|Сарагоса
|21
|8
|5
|8
|26:27
|-1
|29
|5.
|Химнастик
|21
|8
|4
|9
|22:21
|+1
|28
|6.
|Кадис
|21
|6
|6
|9
|17:19
|-2
|24
|7.
|Барселона Б
|21
|5
|9
|7
|24:27
|-3
|24
|8.
|Спортинг Х
|21
|6
|5
|10
|21:25
|-4
|23
|9.
|Вальядолид
|21
|5
|7
|9
|26:30
|-4
|22
|10.
|Алькоркон
|21
|5
|6
|10
|16:31
|-15
|21
|11.
|Луго
|21
|5
|5
|11
|16:31
|-15
|20
|12.
|Реус Депортиу
|21
|5
|5
|11
|11:28
|-17
|20
|13.
|Реал Ов
|21
|4
|7
|10
|19:31
|-12
|19
|14.
|Тенерифе
|21
|4
|6
|11
|20:33
|-13
|18
|15.
|Нумансия
|21
|3
|9
|9
|19:29
|-10
|18
|16.
|Альбасете
|21
|3
|9
|9
|16:29
|-13
|18
|17.
|Кордоба
|21
|5
|2
|14
|21:40
|-19
|17
|18.
|Альмерия
|21
|3
|6
|12
|16:27
|-11
|15
|19.
|Гранада
|21
|3
|6
|12
|19:31
|-12
|15
|20.
|Леонеса
|21
|2
|7
|12
|21:41
|-20
|13
|21.
|21
|2
|4
|15
|11:37
|-26
|10
|22.
|Лорка
|21
|1
|3
|17
|12:40
|-28
|6