Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
41
24
7
10
87
60
27
79
42
22
11
9
65
44
21
77
42
22
8
12
81
63
18
74
42
21
10
11
75
52
23
73
42
20
13
9
57
40
17
73
41
20
12
9
69
48
21
72
42
20
12
10
48
33
15
72
42
19
10
13
52
40
12
67
42
17
10
15
57
61
-4
61
42
18
7
17
60
54
6
61
42
17
10
15
51
63
-12
61
42
16
11
15
56
55
1
59
42
16
10
16
62
54
8
58
42
12
12
18
50
56
-6
48
42
12
11
19
52
61
-9
47
42
11
13
18
43
51
-8
46
42
12
10
20
44
57
-13
46
42
11
10
21
41
61
-20
43
42
10
10
22
47
69
-22
40
42
9
11
22
41
63
-22
38
42
9
10
23
39
68
-29
37
42
8
12
22
35
59
-24
36
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
2
4
52
30
22
47
21
14
4
3
37
17
20
46
20
14
2
4
52
28
24
44
21
13
4
4
42
25
17
43
21
12
7
2
42
24
18
43
21
12
6
3
33
14
19
42
21
12
4
5
28
23
5
40
21
11
6
4
35
22
13
39
21
10
8
3
25
12
13
38
21
11
5
5
31
22
9
38
21
9
5
7
28
28
0
32
21
9
4
8
30
32
-2
31
21
8
6
7
31
25
6
30
21
8
5
8
23
21
2
29
21
7
8
6
29
27
2
29
21
7
7
7
23
24
-1
28
21
7
6
8
23
23
0
27
21
6
8
7
28
25
3
26
21
7
2
12
21
28
-7
23
21
6
5
10
22
31
-9
23
21
4
6
11
18
31
-13
18
21
4
5
12
15
32
-17
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
11
6
4
34
22
12
39
21
10
5
6
35
32
3
35
21
10
4
7
23
21
2
34
21
8
7
6
24
26
-2
31
21
9
3
9
33
28
5
30
20
7
8
5
27
23
4
29
21
8
5
8
29
33
-4
29
21
7
7
7
26
23
3
28
21
8
4
9
31
29
2
28
21
7
6
8
29
33
-4
27
21
7
1
13
25
32
-7
22
21
6
4
11
22
31
-9
22
21
5
6
10
23
40
-17
21
21
5
6
10
15
23
-8
21
21
4
8
9
20
33
-13
20
21
5
5
11
24
36
-12
20
21
4
7
10
20
28
-8
19
21
5
3
13
23
34
-11
18
21
4
6
11
17
28
-11
18
21
4
5
12
25
38
-13
17
21
4
5
12
21
36
-15
17
21
2
4
15
18
39
-21
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире