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    Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды в 1/16 финала Кубка Испании от «Леонесы» (Д3). Счет после дополнительного времени – 2:1.

    «После этого вылета ничего не изменится, как не менялось ничего и раньше. У меня хорошая команда, результаты будут. В Леонесе нам не хватало завершения. Были моменты. Вратарь был бесподобен. Соперник был смел и провел отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать», – цитирует аргентинца Marca.

    • В Примере «Атлетико» идет третьим.
    • 26 января в 21-м туре мадридцы встретятся с «Леганесом».
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в феврале сыграет с «Ливерпулем».

    Источник: Marca

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