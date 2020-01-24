Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды в 1/16 финала Кубка Испании от «Леонесы» (Д3). Счет после дополнительного времени – 2:1.

«После этого вылета ничего не изменится, как не менялось ничего и раньше. У меня хорошая команда, результаты будут. В Леонесе нам не хватало завершения. Были моменты. Вратарь был бесподобен. Соперник был смел и провел отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать», – цитирует аргентинца Marca.