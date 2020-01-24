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  • Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут»

Симеоне – о вылете от «Леонесы»: «Ответственность лежит исключительно на мне. Результаты будут»

24 января 2020, 07:26
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды в 1/16 финала Кубка Испании от «Леонесы» (Д3). Счет после дополнительного времени – 2:1.

«После этого вылета ничего не изменится, как не менялось ничего и раньше. У меня хорошая команда, результаты будут. В Леонесе нам не хватало завершения. Были моменты. Вратарь был бесподобен. Соперник был смел и провел отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать», – цитирует аргентинца Marca.

  • В Примере «Атлетико» идет третьим.
  • 26 января в 21-м туре мадридцы встретятся с «Леганесом».
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» в феврале сыграет с «Ливерпулем».

Источник: Marca
Испания. Кубок Испания. Примера Атлетико Леонеса Симеоне Диего
Комментарии (1)
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серега кашин
1579847193
ну правильно что еще тут скажешь
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