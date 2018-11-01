Вальверде – о кубковой победе: «Игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал самым сложным в сезоне матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».

«Эта игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне.

Но я доволен тем, что команда показала правильное отношение к делу. Футбол является постоянным испытанием, но сегодня я видел в игре много хороших вещей.

Мы выглядели хорошо, хотя некоторые из наших футболистов еще недавно играли за вторую команду в сегунде», – сказал Вальверде.

Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Леонеса» – «Барселона» завершился со счетом 0:1.