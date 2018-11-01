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    Вальверде – о кубковой победе: «Игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал самым сложным в сезоне матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».

    «Эта игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне.

    Но я доволен тем, что команда показала правильное отношение к делу. Футбол является постоянным испытанием, но сегодня я видел в игре много хороших вещей.

    Мы выглядели хорошо, хотя некоторые из наших футболистов еще недавно играли за вторую команду в сегунде», – сказал Вальверде.

    Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Леонеса» – «Барселона» завершился со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.11.2018 09:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 ноября 2018, 12:55

      Ясен пень - вышел второй состав, никто ни с кем не сыгран, а игра на выезде, а таким мелким командам раз в год выпадает шанс проявить себя в матче с грандом, поэтому они будут играть на максимуме, будут стараться. Отсюда у Барсы регулярно скромные результаты на старте Кубка.

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