Вальверде – о кубковой победе: «Игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне»

Ясен пень - вышел второй состав, никто ни с кем не сыгран, а игра на выезде, а таким мелким командам раз в год выпадает шанс проявить себя в матче с грандом, поэтому они будут играть на максимуме, будут стараться. Отсюда у Барсы регулярно скромные результаты на старте Кубка.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал самым сложным в сезоне матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
«Эта игра получилась очень сложной. Одна из самых сложных в сезоне.
Но я доволен тем, что команда показала правильное отношение к делу. Футбол является постоянным испытанием, но сегодня я видел в игре много хороших вещей.
Мы выглядели хорошо, хотя некоторые из наших футболистов еще недавно играли за вторую команду в сегунде», – сказал Вальверде.
Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Леонеса» – «Барселона» завершился со счетом 0:1.