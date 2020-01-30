Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты

Мадридский «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании прошел «Сарагосу». Все четыре гола забили разные футболисты.

В другой встрече «Валенсия» только в серии пенальти сумела обыграть «Леонесу». Российский полузащитник Денис Черышев не попал в заявку на матч.

Кубок Испании. 1/8 финала

Сарагоса – Реал – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Варан, 6; 0:2 – Лукас, 32; 0:3 – Винисиус, 72; 0:4 – Бензема, 79.

Реал Сосьедад – Осасуна – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Исак, 33; 1:1 – Кардона, 36; 2:1 – Эдегор, 61; 3:1 – Исак, 69.

Райо Вальекано – Вильярреал – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ниньо, 83; 0:2 – Касорла, 85.

Леонеса – Валенсия – 0:0 (2:4 по пенальти)

Бадахос – Гранада – 2:3 (1:1; 1:1; 0:1; 0:0)

Голы: 0:1 – Мартинес, 1; 1:1 – Васкес Перес, 8; 1:2 – Сольдадо, 86; 2:2 – Кабальеро, 90+3; 2:3 – Фернандес, 109.

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