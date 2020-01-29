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Райо Вальекано - Вильярреал

29.01.2020, Среда, 21:00 мск Мадрид, стадион Вальекас Испания. Кубок, 1/8 финала Райо Вальекано - Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
17 марта, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:1 Райо Вальекано
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Райо Вальекано 2:2 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:15 Райо Вальекано 2:1 Вильярреал
14 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Вильярреал 2:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 21:00 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал
4 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Вильярреал 4:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 22:00 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано
18 тур
7 января, вторник 01:00 Райо Вальекано 2:5 Вильярреал
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
25 марта, воскресенье 21:45 Райо Вальекано 0:2 Вильярреал
11 тур
29 октября, суббота 20:00 Вильярреал 2:0 Райо Вальекано
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