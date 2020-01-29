Райо Вальекано - Вильярреал

|28 тур
|17 марта, воскресенье
|20:30
|Вильярреал
|3:1
|Райо Вальекано
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:30
|Райо Вальекано
|2:2
|Вильярреал
|28 тур
|17 марта, воскресенье
|20:30
|Вильярреал
|3:1
|Райо Вальекано
|12 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:30
|Райо Вальекано
|2:2
|Вильярреал
|33 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:15
|Райо Вальекано
|2:1
|Вильярреал
|14 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Вильярреал
|2:1
|Райо Вальекано
|23 тур
|15 февраля, воскресенье
|21:00
|Райо Вальекано
|2:0
|Вильярреал
|4 тур
|21 сентября, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|4:2
|Райо Вальекано
|37 тур
|10 мая, суббота
|22:00
|Вильярреал
|4:0
|Райо Вальекано
|18 тур
|7 января, вторник
|01:00
|Райо Вальекано
|2:5
|Вильярреал
|30 тур
|25 марта, воскресенье
|21:45
|Райо Вальекано
|0:2
|Вильярреал
|11 тур
|29 октября, суббота
|20:00
|Вильярреал
|2:0
|Райо Вальекано