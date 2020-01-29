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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 29 января 2020
Райо Вальекано
29.01.2020, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Вильярреал
85'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
85'
ГОЛ! 0:1!
С. Касорла
Пас отдал
С. Чуквуэзе
80'
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
А. Милич
28'
25'
Желтая карточка
Р. Мори
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
20
Джони Монтьель
АП
Вильярреал
1
Андрес
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Райо Вальекано
13
Роберто Сантамария
ВР
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
3-2
4
Суарес
16
Милич
2
Тито
18
Гарсия
20
Монтьель
4-3-2-1
1
Андрес
7
Пенья
26
Мори
6
Кинтилья
39
Альбиоль
99
Ангисса
14
Тригерос
8
Морланес
10
Онтиверос
16
Гомес
70
Бакка
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
13
Роберто Сантамария
ВР
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Роберто Сантамария
ВР
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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