Реал Сосьедад - Осасуна

|18 тур
|22 декабря, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|3:4
|Реал Сосьедад
|18 тур
|22 декабря, воскресенье
|16:00
|Осасуна
|3:4
|Реал Сосьедад
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:30
|Реал Сосьедад
|3:2
|Осасуна
|2 тур
|27 августа, суббота
|19:15
|Осасуна
|0:2
|Реал Сосьедад
|31 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Осасуна
|1:1
|Реал Сосьедад
|12 тур
|2 ноября, суббота
|19:00
|Реал Сосьедад
|5:0
|Осасуна
|32 тур
|21 апреля, воскресенье
|21:00
|Осасуна
|0:0
|Реал Сосьедад
|13 тур
|24 ноября, суббота
|00:30
|Реал Сосьедад
|0:0
|Осасуна
|37 тур
|5 мая, суббота
|23:00
|Осасуна
|1:0
|Реал Сосьедад
|18 тур
|7 января, суббота
|21:00
|Реал Сосьедад
|0:0
|Осасуна
|23 тур
|13 февраля, воскресенье
|19:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Осасуна
|4 тур
|21 сентября, вторник
|22:00
|Осасуна
|3:1
|Реал Сосьедад