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Реал Сосьедад - Осасуна

29.01.2020, Среда, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Кубок, 1/8 финала Реал Сосьедад - Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
18 тур
22 декабря, воскресенье 16:00 Осасуна 3:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна
2 тур
27 августа, суббота 19:15 Осасуна 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Осасуна 1:1 Реал Сосьедад
12 тур
2 ноября, суббота 19:00 Реал Сосьедад 5:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 21:00 Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
13 тур
24 ноября, суббота 00:30 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
18 тур
7 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Реал Сосьедад 1:0 Осасуна
4 тур
21 сентября, вторник 22:00 Осасуна 3:1 Реал Сосьедад
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