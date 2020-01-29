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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Осасуна
Реал Сосьедад - Осасуна: обзор матча 29 января 2020
Реал Сосьедад
29.01.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Осасуна
33'
А. Исак
61'
М. Эдегор
69'
А. Исак
36'
М. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Осасуна
ГОЛ! 3:1!
А. Исак
Пас отдал
М. Эдегор
69'
66'
Желтая карточка
И. Видаль
ГОЛ! 2:1!
М. Эдегор
61'
60'
Желтая карточка
А. Эрнандес
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Кардона
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
М. Эдегор
33'
Желтая карточка
И. Субельдия
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
7
Барренечеа
9
Исак
3-2-2-1-1
1
Перес
22
Видаль
15
Эрнандес
15
Гарсия
14
Ронкалья
2
Эступиньян
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
22
Кардона
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Осасуна
10
Порту
ПВ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
11
Энрике Барха
ПВ
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Осасуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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