Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леонесу» благодаря голу Зидана и другие результаты

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» со счетом 6:1 разгромил «Леонесу». За мадридцев забивали сделавший хет-трик Мариано Меджиа, Хамес Родригес, Энцо Зидан и поразивший свои ворота Сезар Моргадо. Гол «Леонесы» провел Йерай Гонсалес.

Таким образом, «Реал» выигравший первый матч со счетом 7:1, вышел в 1/8 финала.

Сегодня также прошли первые матчи стадии 1/16 Кубка Испании: «Севилья» разгромила «Форментеру», «Вильярреал» обыграл «Толедо».

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

Реал – Леонеса – 6:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Меджиа, 1; 2:0 – Хамес Родригес, 23; 3:0 – Меджиа, 42; 3:1 – Гонсалес, 45; 4:1 – Зидан, 63; 5:1 – Меджиа, 87; 6:1 – Моргадо, 90 (в свои ворота).

Кубок Испании. 1/16 финала. Первые матчи

Форментара – Севилья – 1:5 (1:4)

Голы: 0:1 – Бен Йеддер, 1; 0:2 – Корреа, 15; 1:2 – Гомес, 26; 1:3 – Корреа, 29; 1:4 – Корреа, 43; 1:5 – Бен Йеддер, 74.

Толедо – Вильярреал – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хименес, 15 (в свои ворота); 0:2 – Бакамбу, 20; 0:3 – Кастильехо, 82.

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