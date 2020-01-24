«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

Мадридский «Атлетико» в 1/16 финала Кубка Испании в дополнительное время проиграл «Леонесе» (Д3). Встреча закончилась со счетом 2:1.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне пришел в команду как раз после аналогичного поражения. Тогда, в 2011 году, «Атлетико» по сумме двух встреч уступил клубу низшего дивизиона «Альбасете».