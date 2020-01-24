«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

Мадридский «Атлетико» в 1/16 финала Кубка Испании в дополнительное время проиграл «Леонесе» (Д3). Встреча закончилась со счетом 2:1.
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне пришел в команду как раз после аналогичного поражения. Тогда, в 2011 году, «Атлетико» по сумме двух встреч уступил клубу низшего дивизиона «Альбасете».
- «Атлетико» в четвертый раз в истории не прошел в Кубке команду из Д3.
- До Симеоне команду тренировал Грегорио Мансано.
- В Примере «Атлетико» сейчас идет третьим.
Источник: Бомбардир.ру