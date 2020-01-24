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    «Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

    Мадридский «Атлетико» в 1/16 финала Кубка Испании в дополнительное время проиграл «Леонесе» (Д3). Встреча закончилась со счетом 2:1.

    Главный тренер мадридцев Диего Симеоне пришел в команду как раз после аналогичного поражения. Тогда, в 2011 году, «Атлетико» по сумме двух встреч уступил клубу низшего дивизиона «Альбасете».

    • «Атлетико» в четвертый раз в истории не прошел в Кубке команду из Д3.
    • До Симеоне команду тренировал Грегорио Мансано.
    • В Примере «Атлетико» сейчас идет третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2020 07:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2020, 11:07

      Вот и первые плоды нового регламента Кубка. Я считаю, что это правильно. Нет смысла плодить дополнительные матчи и фаворитам полезно вспомнить, что пешком полурезервным составом не обыграть даже ноунеймов, таков современный футбол. Хочешь победить в Кубке, будь волен играть соответствующе, а иначе пройдёт тот, кому нужнее.
      Барса тоже чуть не напоролась.

      0
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > Cules2013 24 января 2020, 12:48

      вон мы вчера у себя на турнире, с последней командой таблицы играли, без замен приехали, мол парни не епаться, итог, 2:5 легли. Так что некуй выделываться)

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 24 января 2020, 09:43

      Инвалид Коста, бесхребетный Мората, слизняк Лемар, не слишком креативные латерали тянут АТМ ко дну((( Атаки в общем нет, совсем нет(((

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 января 2020, 09:23

      диего сливается. а его всё никак не уволят)

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 января 2020, 09:22

      пока в ла лиге все нормально симеоне не уволят

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      Рейтинг: +24996

      bset 24 января 2020, 09:02

      Только тогда и чемпионате Атлетико шло на низких местах, а не 3м. Ох, журналюхи, то лишнего додумают, то недоскажут.

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