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  • «Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

24 января 2020, 07:49
6

Мадридский «Атлетико» в 1/16 финала Кубка Испании в дополнительное время проиграл «Леонесе» (Д3). Встреча закончилась со счетом 2:1.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне пришел в команду как раз после аналогичного поражения. Тогда, в 2011 году, «Атлетико» по сумме двух встреч уступил клубу низшего дивизиона «Альбасете».

  • «Атлетико» в четвертый раз в истории не прошел в Кубке команду из Д3.
  • До Симеоне команду тренировал Грегорио Мансано.
  • В Примере «Атлетико» сейчас идет третьим.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания. Кубок Атлетико Леонеса
Комментарии (6)
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bset
1579845733
Только тогда и чемпионате Атлетико шло на низких местах, а не 3м. Ох, журналюхи, то лишнего додумают, то недоскажут.
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серега кашин
1579846955
пока в ла лиге все нормально симеоне не уволят
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овертайм
1579847023
диего сливается. а его всё никак не уволят)
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VVadic
1579848232
Инвалид Коста, бесхребетный Мората, слизняк Лемар, не слишком креативные латерали тянут АТМ ко дну((( Атаки в общем нет, совсем нет(((
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Cules2013
1579853244
Вот и первые плоды нового регламента Кубка. Я считаю, что это правильно. Нет смысла плодить дополнительные матчи и фаворитам полезно вспомнить, что пешком полурезервным составом не обыграть даже ноунеймов, таков современный футбол. Хочешь победить в Кубке, будь волен играть соответствующе, а иначе пройдёт тот, кому нужнее. Барса тоже чуть не напоролась.
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