Фахриев: «В лице Рочины «Рубин» приобрел плеймейкера, теперь купим россиян»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал переход в казанскую команду полузащитника Рубена Рочины.

«Мы очень рады, что подписали футболиста именно такого плана, которого мы очень долго искали. Это креативный игрок, который может вести игру, хорошо ее видит и читает. Это футболист, который может отдать и голевой пас, и завершить сам. Все приобретения были сделаны с учетом того, что у нас будет именно такой плеймейкер. Приобретения у нас еще будут, это будут россияне, и они будут для того, чтобы конкуренция была в каждой линии», – сказал Фахриев.