Рочина готов тренироваться в «Рубине» трижды в день

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина заявил, что его не смущают повышенные нагрузки в зимний период подготовки ко второй части сезона. Футболист отметил, что именно сейчас идет работа над функциональной готовностью команды.

«Две тренировки в день для меня норма. Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для данного этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждем первой игры», – заявил Рочина.

Испанский форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.