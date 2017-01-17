Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рочина готов тренироваться в «Рубине» трижды в день

    Нападающий «Рубина» Рубен Рочина заявил, что его не смущают повышенные нагрузки в зимний период подготовки ко второй части сезона. Футболист отметил, что именно сейчас идет работа над функциональной готовностью команды.

    «Две тренировки в день для меня норма. Я готов тренироваться и три раза. Думаю, это правильный подход для данного этапа подготовки. Я готов упорно работать, иначе бы не был тут. Думаю, для футболиста важно всегда быть готовым к работе, и мы с нетерпением ждем первой игры», – заявил Рочина.

    Испанский форвард в текущем сезоне провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11