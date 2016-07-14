Полузащитник «Гранады» обойдется «Рубину» в 10 миллионов

В текущее межсезонье состав «Рубина» может укрепить хавбек «Гранады» Рубен Рочина, сообщает испанское издание Ideal. Казанцы готовы выложить за него круглую сумму – 10 миллионов евро. Именно столько прописано в качестве отступных в контракте Рочины со своим нынешним клубом.

В прошедшем сезоне Рочина сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также восемь раз он отдавал результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.