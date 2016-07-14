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Полузащитник «Гранады» обойдется «Рубину» в 10 миллионов

14 июля 2016, 12:42
15

В текущее межсезонье состав «Рубина» может укрепить хавбек «Гранады» Рубен Рочина, сообщает испанское издание Ideal. Казанцы готовы выложить за него круглую сумму – 10 миллионов евро. Именно столько прописано в качестве отступных в контракте Рочины со своим нынешним клубом.

В прошедшем сезоне Рочина сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью забитыми мячами, а также восемь раз он отдавал результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Трансферы Гранада Рубин Рочина Рубен
Комментарии (15)
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gambler35
1468489881
Бизнес по-русски : стоит 3,купить за 10. Потом продать за 1. Денюжки то не свои.
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Kulimen
1468490715
Все кому не лень наживаются на РФПЛ.
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richi
1468492169
Чего, лимит отменили?
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ПФК ЦСКА Моscow
1468492281
у рубина появились деньги)
Ответить
Red-White Sakhalin
1468492420
Стоит 3 мульена..??? - Спросили Татары.. Заплатим десятку.. - Сказали Татары.. Что же творят у нас в стране на откатах, куда же мы скатились..
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KARAT777
1468494752
испанец своих одноногих абилардо трудоустраивает. Почему Барса покупает Луку Диня за 35 млн., который в Италии 3 мяча забил, купили бы Рочину за 3млн, который 6 мячей забил в их лиге. Ответ: футбол это бизнес по отмыванию денег...
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kykyi
1468498608
Какого то хрена из какой то Гранады, в Рубин, за 10 млн.
Сегодня, Валенсия подписала Нани (Чемпиона Европы), за 8.5 млн.
Вот это бизнесмены, вот это по нашему, правда потом, денег не хватает, чтобы стадион достроить, но это ничего, бывает.
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Зарема лис
1468501438
Динь защитник!Сколько он по твоему должен забить за 30 голов>
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Зарема лис
1468501518
Рубин проводит очень хорошую трансферную компанию.Успехов им!
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Зарема лис
1468501603
И Диня купили не за 35,а за 16.5 +4 бонусы!
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