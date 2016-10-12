Рочина и Жонатас могут сыграть против «Крыльев Советов»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия сможет рассчитывать в ближайшем матче своей команды на Рубена Рочину и Кристиана Жонатаса, которые приступили к тренировкам в общей группе. Их возвращение на поле может состоится в игре против «Крыльев Советов».

«Рочина и Жонатас тренируются в общей группе. Что касается Руслана Камболова, то его травма более серьезная. Посмотрим, что с ним в течение ближайших недель. Марко Девич пропустил неделю из-за больного горла, но за подробностями лучше обратиться к нашим докторам», – рассказал тренер.

Напомним, матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 15 октября, в 17:00 по московскому времени.