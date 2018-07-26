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Максим Лестьенн
Максим Лестьенн
Завершил карьеру
17 июня 1992 (34)
#17 | Нападающий
176 см | 69 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Экс-форвард «Рубина» Лестьенн перешел в «Стандард» свободным агентом
2018.07.26 11:13
1
Фото
«Малага» арендовала Лестьенна у «Рубина»
2018.01.31 21:36
2
«Трабзонспор» намерен заполучить Лестьенна, «Рубин» хочет выручить за игрока 5 миллионов
2018.01.17 17:15
1
Лестьенн: «Решение о моем будущем будет принято в течение двух-трех недель»
2018.01.14 17:56
2
М’Вила, Сонг и Лестьенн не приехали на медосмотр «Рубина»
2018.01.05 11:06
5
Агент: «Будущее Лестьенна в «Рубине»? Там большие проблемы, многие станут свободными агентами в январе»
2017.12.19 15:16
12
Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»
2017.10.13 19:13
6
Игрок «Рубина» Лестьенн арестован в Бельгии
2017.10.08 00:50
16
Видео
Кубок России. Сорокин и Лестьенн забили за «Рубин» в победном матче с «Оренбургом»
2017.09.20 17:11
1
Агент подтвердил, что Лестьенна в «Спартаке» не будет
2017.08.29 17:09
11
Агент Лестьенна: «Спартак»? Думаю, игрок останется в «Рубине»
2017.08.29 16:21
«Спартак» может приобрести Лестьенна
2017.08.28 14:57
26
«Рубин» подтвердил интерес «Фиорентины» к Лестьенну
2017.08.24 15:49
4
Лестьенн может стать одноклубником Вагнера Лав в «Аланьяспоре»
2017.08.21 21:09
6
Лестьенн заинтересовал «Лас-Пальмас»
2017.07.27 08:45
2
Жонатас, Лестьенн и Новосельцев могут стать новичками «Локомотива»
2017.07.26 12:03
40
Сонг и Лестьенн рискуют больше не сыграть за «Рубин» в этом сезоне
2017.05.05 13:09
2
Кузьмин: «Поговорили с Сонгом и Лестьенном по-мужски»
2017.03.22 17:14
2
Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна
2017.03.22 16:44
4
Жемалетдинов и Лестьенн – в стартовом составе «Рубина», Азмун – на острие атаки у «Ростова»
2016.11.18 18:42
2
Лестьенн: «Нельзя сказать, что в «Рубине» есть группировки»
2016.09.20 06:13
1
Грасия: «Лестьенн должен был забивать в ворота «Урала» два гола»
2016.09.13 00:08
Видео
«Рубин» – «Урал». Ткачук и Лестьенн принесли хозяевам первую победу в сезоне
2016.09.12 21:33
1
Лестьенн: «Настало время доказать, что «Рубин» – хорошая команда»
2016.09.08 13:08
2
«Рубин» заявил на сезон Лестьена, Билялетдинова, Дядюна и еще трех футболистов
2016.08.30 17:12
Лестьенн будет заявлен за «Рубин» к матчу с «Оренбургом»
2016.08.24 10:33
4
«Рубин» не предоставил банковские гарантии по трансферу Лестьенна
2016.08.16 11:04
Лестьенн: «Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин»
2016.07.09 11:12
4
Лестьенн: «Надеюсь, смогу вновь сделать дубль в ворота ЦСКА»
2016.07.06 14:51
5
Фото
Лестьенн стал игроком «Рубина»
2016.07.06 13:52
13
1
2
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