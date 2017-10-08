Игрок «Рубина» Лестьенн арестован в Бельгии

Нападающий казанского «Рубина» Максим Лестьенн, находящийся сейчас на родине, был арестован сотрудниками полиции. Футболист устроил у себя дома шумную вечеринку, куда дважды пришлось выезжать блюстителям порядка.

Во время своего второго визита полицейские забрали спортсмена как организатора к себе в участок, сообщает soccernews.nl. В ближайшее время Лестьенна должны отпустить.

В текущем сезоне РФПЛ бельгиец провел семь матчей, забил два гола и отметился голевой передачей.