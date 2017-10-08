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    Игрок «Рубина» Лестьенн арестован в Бельгии

    Нападающий казанского «Рубина» Максим Лестьенн, находящийся сейчас на родине, был арестован сотрудниками полиции. Футболист устроил у себя дома шумную вечеринку, куда дважды пришлось выезжать блюстителям порядка.

    Во время своего второго визита полицейские забрали спортсмена как организатора к себе в участок, сообщает soccernews.nl. В ближайшее время Лестьенна должны отпустить.

    В текущем сезоне РФПЛ бельгиец провел семь матчей, забил два гола и отметился голевой передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 00:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +404

      tilham 9 октября 2017, 17:45

      НУ ХОТЬ ГДЕ ТО ОН ЗАЖИГАЕТ

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 16:52

      Если человек так радуется , значит у него с Рубином всё в шоколаде.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 октября 2017, 11:55

      патимейкер.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 октября 2017, 10:27

      наверно отжигал так что дом ходуном ходил)))

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 8 октября 2017, 09:57

      Спортсмены тоже люди .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 октября 2017, 08:42

      Догулялся...

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 8 октября 2017, 07:18

      наши бухают по черному и ничего

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > серега кашин 8 октября 2017, 18:45

      согласен..и не только не забирают но и просто не приезжают))

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 8 октября 2017, 07:01

      С ним уже бесполезно.Он загульный.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 октября 2017, 06:51

      Хоть не выпуска его никуда из Казани

      2
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 8 октября 2017, 05:49

      Футболист хороший, но иногда не может себя ограничить в свободе.
      И для его возраста это нормально!Но всё же придержать себя надо

      2
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