Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может приобрести Лестьенна

28 августа 2017, 14:57
26

Нападающий «Рубина» Максим Лестьенн находится в сфере интересов «Спартака». С целью понаблюдать за 25-летним игроком вживую матч восьмого тура РФПЛ с «Тосно» посетили скауты двух итальянских клубов, а также представители красно-белых.

Сообщается, что бельгиец хотел бы вернуться в Европу, при этом предложение «Спартака» для казанцев является более выгодным.

Лестьенн пополнил ряды «Рубина» минувшим летом, перейдя из ПСВ за 10 миллионов евро. Его настоящая трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех матчах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. При этом на поле он провел всего 128 минут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Лестьенн Максим
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1503921914
Если хочет уезжать в Европу пусть едет, он парень талантливый, но "с головой у него проблемы" не думаю , что он сейчас очень нужен Спартаку.
Ответить
huntelaar25
1503922172
это не усиление, даже при средненьком Жонасе на скамейке сидел, как он может усилить клуб под ЛЧ?
Ответить
38 попугаев
1503922348
Походу начинается истерика, окно скоро закроется, а никого не купили. Купят по концовке абы кого, только лишь бы кого нибудь уже подписать((
Ответить
Сибирь за Спартак
1503923281
Лично мне он запомнился только прической, а так Канунников-Мельга-Давыдов.
Ответить
Алекc
1503927286
Спартак проявляет интерес к трансферной компании ))) ... но всего лишь интерес )
Ответить
momwig_
1503927624
хахахахааха )))) Но не приобретет! Ибо - сила воли. Спартак отменил пресс-конференцию по ситуации с трансферами, поскольку не смог договориться об аренде помещения... ©
Ответить
tilham
1503927683
ИЗ ЕВРОПЫ ДАЮТ 4 ЛЯМА, ИЗ СПАРТАКА 6 :)
Ответить
серега кашин
1503929757
спартак уже никого не купит пустые слова все лето
Ответить
Сильвербой
1503930115
Уже поздно кого-либо покупать! Хорошего игрока не купить уже, а алкаш из Казани пусть остается в Казани!
Ответить
bloodn1ck
1503941659
Спартак "хочет"... Спартак "может"... Спартак "думает"... но в итоге никого уже не купит((( провалили трансферную политику полностью после такого нормального сезона... надеюсь хоть 1го ЗЩ успеют урвать...
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+