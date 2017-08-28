«Спартак» может приобрести Лестьенна

Нападающий «Рубина» Максим Лестьенн находится в сфере интересов «Спартака». С целью понаблюдать за 25-летним игроком вживую матч восьмого тура РФПЛ с «Тосно» посетили скауты двух итальянских клубов, а также представители красно-белых.

Сообщается, что бельгиец хотел бы вернуться в Европу, при этом предложение «Спартака» для казанцев является более выгодным.

Лестьенн пополнил ряды «Рубина» минувшим летом, перейдя из ПСВ за 10 миллионов евро. Его настоящая трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона.

В текущем сезоне форвард принял участие в трех матчах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу. При этом на поле он провел всего 128 минут.