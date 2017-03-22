Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна

Лидеры «Рубина» Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полетов и отчитали двух легионеров казанского клуба Максима Лестьенна и Александра Сонга.

Сообщается, что между ветеранами и звездными новичками «Рубина» состоялся разговор на повышенных тонах. Главный тренер Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку команды.

Лидеры подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьенна в дубль в качестве воспитательной меры за непрофессиональное отношение к делу. По информации источника, бельгиец на одно из занятий этой весной пришел с перегаром, который заметили многие игроки и работники клуба.

Напомним, что Лестьен перешел в «Рубин» этим летом за 10 миллионов евро. Годовой оклад Сонга в Казани составляет 4 миллиона.