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    Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна

    Лидеры «Рубина» Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полетов и отчитали двух легионеров казанского клуба Максима Лестьенна и Александра Сонга.

    Сообщается, что между ветеранами и звездными новичками «Рубина» состоялся разговор на повышенных тонах. Главный тренер Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку команды.

    Лидеры подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьенна в дубль в качестве воспитательной меры за непрофессиональное отношение к делу. По информации источника, бельгиец на одно из занятий этой весной пришел с перегаром, который заметили многие игроки и работники клуба.

    Напомним, что Лестьен перешел в «Рубин» этим летом за 10 миллионов евро. Годовой оклад Сонга в Казани составляет 4 миллиона.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.03.2017 16:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 марта 2017, 21:11

      Рубин больше всех потратил на трансферы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 марта 2017, 18:18

      Всё правильно. Ладно Сонг бесплатно пришёл, но за Лестьенна десятку выложили, а толку от него? Так может за голову возмуться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 22 марта 2017, 18:03

      они все равно не играют почти так, что притензии только себе нужно предъявлять! а их давно продать пора...

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 22 марта 2017, 17:47

      Да что там рабираться с самого начало было видно очередная авантюра 0 -руководство - кто то на этом наварился - и все кормят обещаниями и вот нарыв лопнул чего было ожидать а кто ответьит - как обычно виновных нет все нормально

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