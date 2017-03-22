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  • Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна

Лидеры «Рубина» потребовали отправить в дубль Сонга и Лестьенна

22 марта 2017, 16:44
4

Лидеры «Рубина» Сергей Рыжиков, Гекдениз Карадениз и Олег Кузьмин сегодня устроили разбор полетов и отчитали двух легионеров казанского клуба Максима Лестьенна и Александра Сонга.

Сообщается, что между ветеранами и звездными новичками «Рубина» состоялся разговор на повышенных тонах. Главный тренер Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку команды.

Лидеры подняли вопрос о переводе Сонга и Лестьенна в дубль в качестве воспитательной меры за непрофессиональное отношение к делу. По информации источника, бельгиец на одно из занятий этой весной пришел с перегаром, который заметили многие игроки и работники клуба.

Напомним, что Лестьен перешел в «Рубин» этим летом за 10 миллионов евро. Годовой оклад Сонга в Казани составляет 4 миллиона.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей Кузьмин Олег Сонг Александр Карадениз Гекдениз Лестьенн Максим
Комментарии (4)
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ijgjr
1490194042
Да что там рабираться с самого начало было видно очередная авантюра 0 -руководство - кто то на этом наварился - и все кормят обещаниями и вот нарыв лопнул чего было ожидать а кто ответьит - как обычно виновных нет все нормально
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RedGreenHooligan
1490194988
они все равно не играют почти так, что притензии только себе нужно предъявлять! а их давно продать пора...
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marslond
1490195922
Всё правильно. Ладно Сонг бесплатно пришёл, но за Лестьенна десятку выложили, а толку от него? Так может за голову возмуться
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compka
1490206285
Рубин больше всех потратил на трансферы
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