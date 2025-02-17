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Александр Сонг
Александр Сонг
Завершил карьеру
9 сентября 1987 (39), Дуала
#8 | Полузащитник
185 см | 74 кг
Камерун | Франция
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Публикации
Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»
2025.02.17 20:55
1
Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру
2023.11.15 07:45
Фото
Экс-игрок «Рубина» и «Барселоны» Сонг стал чемпионом Джибути
2022.04.26 18:13
1
Экс-игрок «Рубина» и «Барселоны» Сонг подписал контракт с клубом из Джибути
2020.11.08 11:11
Сонг: «Когда переходил в «Барселону», мне сказали, что буду мало играть. Но я знал, что теперь стану миллионером»
2020.05.18 21:00
4
Переводчик «Рубина» – о Сонге: «Человек без понтов. Только слишком увлекался соцсетями»
2018.11.30 11:43
Сонг: «В Казани я проводил все время в комнате на базе, даже свет не включал. Мне было грустно и одиноко»
2018.11.14 15:18
12
«Рубин» и Сонг заключили мировое соглашение
2018.08.22 20:10
5
«Рубин» выплатит Сонгу 2 миллиона в качестве компенсации
2018.08.17 21:53
3
Английский журналист: «Сонг выиграл дело у «Рубина»
2018.08.15 16:31
5
Фото
Алекс Сонг стал одноклубником Митрюшкина
2018.08.15 08:18
4
В «Рубине» опровергли факт проверки со стороны ФИФА по делу Сонга
2018.06.26 15:21
7
«Рубин» могут исключить из еврокубков и РФПЛ из-за Сонга
2018.06.26 12:28
20
«Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб
2018.06.24 22:24
5
Сонг подал в ФИФА встречный иск на «Рубин»
2018.04.03 23:26
2
«Рубин» намерен взыскать с Сонга 40 миллионов
2018.04.02 20:53
5
Худший клуб Серии А пытался подписать Насри и Сонга
2018.02.05 18:32
«БИЗНЕС Online»: «Рубин» будет судиться с Сонгом из-за одностороннего расторжения контракта
2018.02.03 21:02
3
Сонг тренировался с «Арсеналом» на второй день после ухода из «Рубина»
2018.02.02 12:38
7
Сонг покинул «Рубин» и стал свободным агентом
2018.01.31 23:40
3
М’Вила, Сонг и Лестьенн не приехали на медосмотр «Рубина»
2018.01.05 11:06
5
«Гезтепе» хочет зимой купить Сонга за 1,5 миллиона
2017.12.22 17:26
Зимой «Рубин» может продать Сонга в клуб АПЛ
2017.12.08 17:49
9
Арустамян: «Рубин» тратит на зарплаты М'Вила, Сонга, Лестьенна и Бауэра до 17-ти миллионов. Это примерно бюджет «Амкара»
2017.10.13 19:13
6
«Спартак» может приобрести у «Рубина» Оздоева, Сонга и Набиуллина
2017.08.24 19:11
21
Сонг может перейти из «Рубина» в «Лас-Пальмас»
2017.08.20 06:48
1
Видео
Сонг сравнял счет в матче с «Арсеналом», точный удар Цакташа принес «Рубину» победу
2017.07.29 19:30
4
«Рубин» предложил Сонга «Лацио», итальянцы отказались от игрока
2017.07.16 20:46
2
Сонг может сменить «Рубин» на «Фенербахче»
2017.06.04 17:33
6
Сонг может сменить «Рубин» на «Марсель»
2017.05.26 12:50
6
1
2
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