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    Сонг тренировался с «Арсеналом» на второй день после ухода из «Рубина»

    Полузащитник Александр Сонг тренировался с «Арсеналом» на базе клуба.

    «Решили дать ему возможность набрать форму. Ничего больше», – прокомментировал ситуацию главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

    Напомним, 31 января игрой сборной Камеруна расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом. Сонг выступал за казанский клуб на протяжении полутора лет.

    За «Арсенал» 30-летний хавбек выступал с 2005 по 2012 год.

    Источник: Twitter

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    02.02.2018 12:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 18:33

      я то думал ничего себе Тула укрепляет состав в это окно а тут оказывается про другой Арсенал)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > OfaZavr 3 февраля 2018, 06:26

      а раньше когда про тульский писали все говорили а я то думал что про лондонский а теперь наоборот )) молодц туляки )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 14:46

      Пошел на повышение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 2 февраля 2018, 13:41

      вот же бездушная сволочь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 февраля 2018, 13:24

      Думал в Тулу переехал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 2 февраля 2018, 13:19

      А что он уже с Арсеналом контракт подписал?
      Или это неграмотно поданная новость?

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