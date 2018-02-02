Сонг тренировался с «Арсеналом» на второй день после ухода из «Рубина»

Полузащитник Александр Сонг тренировался с «Арсеналом» на базе клуба.

«Решили дать ему возможность набрать форму. Ничего больше», – прокомментировал ситуацию главный тренер «канониров» Арсен Венгер.

Напомним, 31 января игрой сборной Камеруна расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом. Сонг выступал за казанский клуб на протяжении полутора лет.

За «Арсенал» 30-летний хавбек выступал с 2005 по 2012 год.