Сонг: «Когда переходил в «Барселону», мне сказали, что буду мало играть. Но я знал, что теперь стану миллионером»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Сонг признался, что перешел в каталонский клуб в 2012 году из-за высокой зарплаты.

«Когда «Барселона» предложила мне контракт, и я увидел, сколько буду зарабатывать, то даже не задумывался. Я подумал, что моя жена и дети должны жить в комфорте, когда моя карьера закончится. Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал, что я буду мало играть. Но мне было наплевать! Я знал, что теперь стану миллионером», – сказал 32-летний камерунец.