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    Сонг: «Когда переходил в «Барселону», мне сказали, что буду мало играть. Но я знал, что теперь стану миллионером»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Сонг признался, что перешел в каталонский клуб в 2012 году из-за высокой зарплаты.

    «Когда «Барселона» предложила мне контракт, и я увидел, сколько буду зарабатывать, то даже не задумывался. Я подумал, что моя жена и дети должны жить в комфорте, когда моя карьера закончится. Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал, что я буду мало играть. Но мне было наплевать! Я знал, что теперь стану миллионером», – сказал 32-летний камерунец.

    • Сейчас Сонг является свободным агентом.
    • В 2016 году хавбек ушел из «Барселоны» в «Рубин».
    • Из четырех сезонов в испанском гранде два он провел в аренде в «Вест Хэме».

    Источник: The Sun

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +146

      Маленький 3 минуты назад

      Что-то сомнительно мне, что в арсенале меньше миллиона ему платили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9978

      Cules2013 1 час назад

      Источник не вызывает доверия, но ребята из Африки, они такие, похоже на правду.
      Ну вот и объяснение... А то сколько нытья было, что Барса сгубила такого крутого игрока. Я прекрасно помню, как он играл - просто делал вид, что он типа старается. Играл так, будто это тренировка.

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