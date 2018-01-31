Сонг покинул «Рубин» и стал свободным агентом

По данным Transfermarkt, сегодня полузащитник Александр Сонг расторг соглашение с «Рубином».

30-летний футболист сборной Камеруна получил статус свободного агента.

Хавбек пополнил состав казанского клуба в августе 2016 года, перейдя из «Барселоны» на бесплатной основе.

Прежде Сонг выступал за «Вест Хэм», «Арсенал», «Чарльтон» и «Бастию».

В декабре 2017 сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Гезтепе». В августе появилась информация о возможном переходе в «Спартак».

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн