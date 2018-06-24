«Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб

По информации The Telegraph, «Рубин» не выплатил 7,9 миллионов фунтов (9 миллионов евро) бывшему полузащитнику клуба Алексу Сонгу.

В конце января 2018 года хавбек расторг контракт с казанским клубом и сейчас находится в статусе свободного агента. Сообщается, что ФИФА может наказать «Рубин» за неуплату долга.

В начале апреля российский клуб обратился в ФИФА с требованием взыскать с игрока 40 миллионов евро. На это Сонг подал встречный иск.