Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб

    По информации The Telegraph, «Рубин» не выплатил 7,9 миллионов фунтов (9 миллионов евро) бывшему полузащитнику клуба Алексу Сонгу.

    В конце января 2018 года хавбек расторг контракт с казанским клубом и сейчас находится в статусе свободного агента. Сообщается, что ФИФА может наказать «Рубин» за неуплату долга.

    В начале апреля российский клуб обратился в ФИФА с требованием взыскать с игрока 40 миллионов евро. На это Сонг подал встречный иск.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 26 июня 2018, 16:12

      Тут что-то еще, так бы уефа бы уже исклюло Рубин из еврокубков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 25 июня 2018, 00:16

      БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ,ТРУДНО БУДЕТ ОТДАВАТЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 24 июня 2018, 22:42

      больше подписывайте больше всяких "звзд". Да здраствует повышение пенсионного возраста! Все за Путина на 5й срок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 24 июня 2018, 22:35

      Да банкрот Рубин, нет там денег и все кто пришли зимой все ушли уже, вон только Подберезкин остался и жополизы Бердыева, которые бегают за ним из клуба в клуб, а смысл ему уходить было, если Краснодару не нужен, а тем более и другим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 июня 2018, 22:31

      Если в контракте Сонга была функция разрыва в одностороннем порядке из за невыплаты зарплаты(возрастной игрок, играть осталось маловато и такой пункт в контракте очень даже разумен если едешь в Россию), то Рубин должен заплатить не подымая шумихи, а не подавая иски на 40 миллионов

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11