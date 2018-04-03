Сонг подал в ФИФА встречный иск на «Рубин»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Александр Сонг подал в ФИФА иск на волжский клуб. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила иск от игрока Алекса Сонга против казанского «Рубина». Сейчас идет разбирательство, поэтому более подробных комментариев не будет», – заявили в Международной федерации футбола.

Ранее «Бомбардир» писал, что сами казанцы подали в ФИФА жалобу на камерунца с требованием взыскать с него 40 миллионов евро.