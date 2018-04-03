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    Сонг подал в ФИФА встречный иск на «Рубин»

    Бывший полузащитник казанского «Рубина» Александр Сонг подал в ФИФА иск на волжский клуб. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    «Мы можем подтвердить, что ФИФА получила иск от игрока Алекса Сонга против казанского «Рубина». Сейчас идет разбирательство, поэтому более подробных комментариев не будет», – заявили в Международной федерации футбола.

    Ранее «Бомбардир» писал, что сами казанцы подали в ФИФА жалобу на камерунца с требованием взыскать с него 40 миллионов евро.

    Источник: Р-Спорт

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    03.04.2018 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 5 апреля 2018, 16:43

      ...сомневаюсь,что суд поддержит нас.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 апреля 2018, 08:07

      Ну посмотри,чья возьмет.)))

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