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  • В «Рубине» опровергли факт проверки со стороны ФИФА по делу Сонга

В «Рубине» опровергли факт проверки со стороны ФИФА по делу Сонга

26 июня 2018, 15:21
7

«Рубин» опроверг информацию о проверке клуба ФИФА.

Сегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Международная федерация футбола начала расследование относительно задолженности по зарплате казанцев перед бывшим полузащитником команды Александром Сонгом. По информации источника, «Рубин» может быть исключен из еврокубков и РФПЛ.

«На данный момент между «Рубином» и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора: клуб требует от футболиста солидную компенсацию. У Сонга также имеется претензия к «Рубину» по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении «Рубина» не проводит, эта информация не соответствует действительности. Имеется судебный спор.

Появление данной публикации не что иное, как попытка оказания давления на «Рубин» в рамках данного спора. Никаких санкций со стороны ФИФА быть не может. Сам факт того, что автор публикации связывает ФИФА и еврокубки, говорит о том, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью, потому что исключение из еврокубков – компетенция УЕФА. Просим не обращать внимания на появление подобных публикаций», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Сонг Александр
Комментарии (7)
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hevbn 28
1530016757
Какая то странная ситуация, и клуб и игрок хотят получить компенсацию за расторжение контракта , абсурдность в том, что неужели нет документов которые показывали кто и с кем расторг контракт раньше. Я конечно не юрист , но по моему это не такая уж большая проблема.
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Shak71
1530019084
Вечно они там че-то мутят в Казани, какие-то схемы, вечные разбирательства! Как они договора заключают, что потом суды в них разбираются...
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Viper for CSKA
1530023627
В британской политике существует негласное правило: не верить в достоверность информации до тех пор, пока она официально не опровергнута. Так что высказывания официальных лиц нередко противоположны истине. Ну а верить официальной информации из Рубина вообще диагноз, там аферист на аферисте. Удивительным образом это касается не только менеджмента и владельцев, но и тренеров и иногда даже игроков.
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zigbert
1530036123
Пресс- служба Рубина опровергает эту публикацию.Может быть не так все серьезно.
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