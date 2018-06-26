В «Рубине» опровергли факт проверки со стороны ФИФА по делу Сонга

«Рубин» опроверг информацию о проверке клуба ФИФА.

Сегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Международная федерация футбола начала расследование относительно задолженности по зарплате казанцев перед бывшим полузащитником команды Александром Сонгом. По информации источника, «Рубин» может быть исключен из еврокубков и РФПЛ.

«На данный момент между «Рубином» и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора: клуб требует от футболиста солидную компенсацию. У Сонга также имеется претензия к «Рубину» по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении «Рубина» не проводит, эта информация не соответствует действительности. Имеется судебный спор.

Появление данной публикации не что иное, как попытка оказания давления на «Рубин» в рамках данного спора. Никаких санкций со стороны ФИФА быть не может. Сам факт того, что автор публикации связывает ФИФА и еврокубки, говорит о том, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью, потому что исключение из еврокубков – компетенция УЕФА. Просим не обращать внимания на появление подобных публикаций», – сообщили в пресс-службе «Рубина».