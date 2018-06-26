«Рубин» могут исключить из еврокубков и РФПЛ из-за Сонга

ФИФА начала проверку в отношении «Рубина» по факту задолженности по зарплате экс-полузащитнику клуба Алексу Сонгу в размере 9 миллионов евро.

«Кроме невыплаты зарплаты Алекс пожаловался еще и на очень интересную схему, которую, по его словам, провернул клуб.

Как уверяет Сонг, «Рубин», чтобы скрыть все свои долги (а это около двух миллиардов), просто поменял юридическое лицо перед лицензированием. Был МАО ФК «Рубин», а стал ООО «Рубин» – новенькое и чистенькое юрлицо.

ФИФА, естественно, очень заинтересовалась таким раскладом и начала проверку. Если слова Сонга подтвердятся, клубу могут запретить играть в еврокубках. Но куда страшнее для «Рубина» санкции РФС: возможный отзыв лицензии и исключение из РФПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».