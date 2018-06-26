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«Рубин» могут исключить из еврокубков и РФПЛ из-за Сонга

26 июня 2018, 12:28
20

ФИФА начала проверку в отношении «Рубина» по факту задолженности по зарплате экс-полузащитнику клуба Алексу Сонгу в размере 9 миллионов евро.

«Кроме невыплаты зарплаты Алекс пожаловался еще и на очень интересную схему, которую, по его словам, провернул клуб.

Как уверяет Сонг, «Рубин», чтобы скрыть все свои долги (а это около двух миллиардов), просто поменял юридическое лицо перед лицензированием. Был МАО ФК «Рубин», а стал ООО «Рубин» – новенькое и чистенькое юрлицо.

ФИФА, естественно, очень заинтересовалась таким раскладом и начала проверку. Если слова Сонга подтвердятся, клубу могут запретить играть в еврокубках. Но куда страшнее для «Рубина» санкции РФС: возможный отзыв лицензии и исключение из РФПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Рубин Сонг Александр
Комментарии (20)
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Mazai-NN
1530005899
Скоро одни московские клубы останутся.
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Army_Fan
1530006053
Ну Телега это серьезный источник, все кто работает в ФИФА пользуются Телегой
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Гуус
1530006853
о да по*уй вообще на ваши эти еврокубки кому они нужны!? Из Чр не исключат это точно... PS: С псж, МС,МЮ, РЕАЛАМИ, ЗЕНИТАМИ, бы разбирались так нет они с*ки до маленьких клубов до*бываются!!
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Lester84
1530007152
А он в них участвует - в еврокубках?
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Старикан
1530007362
Вот так и размотают весь мутковский клубок доходов...
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андрей андреев
1530008290
" Был МАО ФК «Рубин», а стал ООО «Рубин» – новенькое и чистенькое юрлицо." Да у нас так полстраны работает,а на стройке это вообще за положняк. Когда через лет 20 все эти новостройки начнут рассыпаться,виновных и искать не будут. Бестолку.
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vladimir-7
1530009972
Да, а Мудко тоже поменял должность и специальность, и это не спроста. Был президент РФС, а стал вице-премьер и ещё по строительству, теперь и его не привлечь.
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zigbert
1530020855
Не Сонг а агент разведки ,внедрившийся в Рубин.
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OfaZavr
1530026352
итак в непростой ситуации Рубин находиться а тут еще дополнительные проблемы появились, надеюсь все разрешиться благополучно.
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prezent2017
1530032697
Паразитов надо гнать! Нечего грязное бабло отстирывать под видом футбола.
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