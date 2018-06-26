Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» могут исключить из еврокубков и РФПЛ из-за Сонга

    ФИФА начала проверку в отношении «Рубина» по факту задолженности по зарплате экс-полузащитнику клуба Алексу Сонгу в размере 9 миллионов евро.

    «Кроме невыплаты зарплаты Алекс пожаловался еще и на очень интересную схему, которую, по его словам, провернул клуб.

    Как уверяет Сонг, «Рубин», чтобы скрыть все свои долги (а это около двух миллиардов), просто поменял юридическое лицо перед лицензированием. Был МАО ФК «Рубин», а стал ООО «Рубин» – новенькое и чистенькое юрлицо.

    ФИФА, естественно, очень заинтересовалась таким раскладом и начала проверку. Если слова Сонга подтвердятся, клубу могут запретить играть в еврокубках. Но куда страшнее для «Рубина» санкции РФС: возможный отзыв лицензии и исключение из РФПЛ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2018 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 28 июня 2018, 10:03

      ...даааааааа !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 27 июня 2018, 14:11

      Тэээкс, а кто у нас там за Анжи пристроился в очереди? Хабаровск! Неее, не исключат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 июня 2018, 20:04

      Паразитов надо гнать! Нечего грязное бабло отстирывать под видом футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:19

      итак в непростой ситуации Рубин находиться а тут еще дополнительные проблемы появились, надеюсь все разрешиться благополучно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:47

      Не Сонг а агент разведки ,внедрившийся в Рубин.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июня 2018, 13:46

      Да, а Мудко тоже поменял должность и специальность, и это
      не спроста. Был президент РФС, а стал вице-премьер и ещё
      по строительству, теперь и его не привлечь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 26 июня 2018, 13:46

      они туда и не стремятся)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 июня 2018, 13:18

      " Был МАО ФК «Рубин», а стал ООО «Рубин» – новенькое и чистенькое юрлицо."
      Да у нас так полстраны работает,а на стройке это вообще за положняк. Когда через лет 20 все эти новостройки начнут рассыпаться,виновных и искать не будут. Бестолку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 июня 2018, 13:10

      Кубань идет таким же путём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 26 июня 2018, 13:02

      Вот так и размотают весь мутковский клубок доходов...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11