«Рубин» предложил Сонга «Лацио», итальянцы отказались от игрока

Казанский «Рубин» намерен сделать все возможное, чтобы в текущее трансферное окно избавиться от полузащитника Александра Сонга, не входящего в планы главного тренера Курбана Бердыева.

Россияне предложили африканца итальянскому «Лацио», полагая, что те будут заинтересованы в хавбеке. Однако «лациали» отвергли возможность обзавестись некогда футболистом «Арсенала» и «Барселоны». Одна из причин, почему казанцы не хотят дальше сотрудничать с Сонгом, – его высокая зарплата (2,5 миллиона евро в год).

В прошлом сезоне РФПЛ Сонг провел 15 матчей.