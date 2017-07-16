Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» предложил Сонга «Лацио», итальянцы отказались от игрока

    Казанский «Рубин» намерен сделать все возможное, чтобы в текущее трансферное окно избавиться от полузащитника Александра Сонга, не входящего в планы главного тренера Курбана Бердыева.

    Россияне предложили африканца итальянскому «Лацио», полагая, что те будут заинтересованы в хавбеке. Однако «лациали» отвергли возможность обзавестись некогда футболистом «Арсенала» и «Барселоны». Одна из причин, почему казанцы не хотят дальше сотрудничать с Сонгом, – его высокая зарплата (2,5 миллиона евро в год).

    В прошлом сезоне РФПЛ Сонг провел 15 матчей.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 16 июля 2017, 22:08

      Он уже никакой. В Рашку нашу поехал тока за баблом. Правильно, такое чудо теперь непонятно куда девать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 20:54

      Тренерская чехарда разоряет клуб... Один тренер покупает игрока, тот сидит на не слабой зарплате в пустую.... Другой готов продать за бесценок в угоду своим устремлениям... Бизнес, однако....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11