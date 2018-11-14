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    Сонг: «В Казани я проводил все время в комнате на базе, даже свет не включал. Мне было грустно и одиноко»

    Полузащитник «Сьона» Александр Сонг рассказал о времени, проведенном в России.

    С июля 2016 по январь 2018 камерунский футболист выступал за «Рубин».

    «После подписания контракта с «Рубином» мне обещали выделить дом. Прошел месяц, два, полгода, а дома все не было. Затем меня выселили из отеля, я был вынужден жить на базе. Мне говорили, что нужно подождать, пока дом доделают. Но я общался с дизайнером, она сказала, что ей не отвечали из клуба.

    На базе было нормально, но это не то же самое, что жить дома. Это даже хуже отеля – не получается переключиться. У меня была хорошая комната, все удобства, но этого недостаточно. Невозможно расслабиться. У всех ребят либо был дом, либо они покидали клуб.

    Я проводил время в своей комнате, даже свет не включал. Просто сидел за компьютером. Телевизор был всегда выключен, потому что я ни слова не понимал по-русски. Вся моя жизнь была в компьютере и телефоне, это ненормально. Даже не знаю, почему я не включал свет. Мне было грустно и одиноко.

    Казань – хорошее место. Там есть хорошие рестораны, доброжелательные люди. Но если честно, я почти не выбирался из дома. У меня не было друзей. Я просто сидел в комнате. В ресторане за все время я был два или три раза. Я питался на базе. Было вкусно, но одиноко. Я был зол. Не плакал, но испытывал стресс.

    Потом новый тренер перестал выпускать меня на поле, хоть я и хорошо играл. Думаю, это было связано с тем, что от меня хотели избавиться, потому что у меня была большая зарплата. Нам просто перестали платить.

    Руководство обещало, что деньги придут на банковский счет, но этого так и не произошло. У меня не было много денег, нужно было платить ипотеку за жилье в Лондоне и по другим счетам, к тому же, у меня был строительный проект в Камеруне.

    В Казани я потерял год карьеры, теперь же счастлив, снова живу с семьей и постоянно играю», – сказал Сонг.

    Источник: The Telegraph

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    14.11.2018 15:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 15 ноября 2018, 10:42

      Все по делу сказал. Даже жалко его как-то... Не чупер игрок конечно, но подписывали как звезду. А условия не предоставили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 14 ноября 2018, 23:21

      кто-то на нём бабки срубил, а Рубин до сих пор всё это расхлебывает

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 14 ноября 2018, 22:43

      За лям рублей в день-которые он получал. грусть тоска съдала.. Это он хочет оправдать себя, за бездарную игру

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 ноября 2018, 20:51

      в Сьёне столько же как в Рубине получает? или раз в 30 меньше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 14 ноября 2018, 18:35

      заплакала черномазая девка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 14 ноября 2018, 16:32

      Нашел свое место и хорошо ,что теперь вспоминать.

      5
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      Рейтинг: +11484

      alp 14 ноября 2018, 16:25

      похоже на анекдот, когда мужик приходит к психиатру с вопросом - мне 40 лет а у меня нет друзей. почему? что ты молчишь, жирная очкастая псина? ответь мне - почему у меня нет друзей?

      1
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 14 ноября 2018, 16:02

      С такой игрой должно быть грустно и стыдно !

      1
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 14 ноября 2018, 16:00

      мда уж трагедия из трагедий ))

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 ноября 2018, 15:59

      Я очень бедный... я год не был в бане... я старый... меня девушки не любят...

      2
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