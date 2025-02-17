Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, чем его удивил Александр Сонг.
- Они вместе выступали за «Рубин».
- Сонг также поиграл за «Арсенал» и «Барселону».
- В РПЛ камерунский полузащитник был с 2016 по 2018 год.
– Ты в «Рубине» поиграл с Алексом Сонгом. Какой он?
– *** [очень ленивый человек] (смеeтся).
– Почему?
– На теорию приходил – штаны спущены, задница открыта. И тапочки не спортивные, а Louis Vuitton.
Мог прийти вообще без шорт – в лосинах для бега. Смотришь и думаешь: «Как?»
Но, видимо, все понимали, что это звезда. Хотя, справедливости ради, по уровню футбола он был хорош.