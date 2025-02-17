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  • Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»

Жемалетдинов вспомнил, как одевался его экс-одноклубник по «Рубину»: «Штаны спущены, задница открыта и тапочки Louis Vuitton»

Нападающий ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, чем его удивил Александр Сонг.

  • Они вместе выступали за «Рубин».
  • Сонг также поиграл за «Арсенал» и «Барселону».
  • В РПЛ камерунский полузащитник был с 2016 по 2018 год.

– Ты в «Рубине» поиграл с Алексом Сонгом. Какой он?

– *** [очень ленивый человек] (смеeтся).

– Почему?

– На теорию приходил – штаны спущены, задница открыта. И тапочки не спортивные, а Louis Vuitton.

Мог прийти вообще без шорт – в лосинах для бега. Смотришь и думаешь: «Как?»

Но, видимо, все понимали, что это звезда. Хотя, справедливости ради, по уровню футбола он был хорош.

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Источник: «Чемпионат»

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17.02.2025 20:55
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1739816452
Чувак на расслабоне выше Жемы на три головы.Один даже не вспомнит другого, его осуждающего
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