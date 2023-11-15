Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру

Бывший хавбек лондонского «Арсенала», «Барселоны», казанского «Рубина» и сборной Камеруна Александр Сонг завершил профессиональную карьеру.

«Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию и играл за «Бастию», я думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось через «Арсенал» и «Барселону», два из величайших клубов мира. Много людей помогали мне на этом пути: жена, дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои партнеры по командам, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», казанский «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моем сердце. Я имел честь представлять свою страну в матчах сборных 60 раз, чем также очень сильно горжусь. Мне повезло, что есть так много прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на этом пути, я буду дорожить всем этим», – написал Сонг в социальной сети.

За «Рубин» полузащитник выступал с 2016 по 2018 годы. Всего Сонг за казанцев 23 матча и забил 1 гол.

Хавбек выиграл с «Барселоной» чемпионат и Суперкубок Испании, со сборной Камеруна выходил в финал Кубка африканских наций.

В последнее время Сонг играл за команду «Арта/Солар 7» из Джибути. В ее составе по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.

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