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    • Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру

    Экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» завершил карьеру

    Бывший хавбек лондонского «Арсенала», «Барселоны», казанского «Рубина» и сборной Камеруна Александр Сонг завершил профессиональную карьеру.

    «Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

    Когда я переехал во Францию и играл за «Бастию», я думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось через «Арсенал» и «Барселону», два из величайших клубов мира. Много людей помогали мне на этом пути: жена, дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои партнеры по командам, которым я буду всегда благодарен.

    Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», казанский «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моем сердце. Я имел честь представлять свою страну в матчах сборных 60 раз, чем также очень сильно горжусь. Мне повезло, что есть так много прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда.

    Наконец, я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на этом пути, я буду дорожить всем этим», – написал Сонг в социальной сети.

    • За «Рубин» полузащитник выступал с 2016 по 2018 годы. Всего Сонг за казанцев 23 матча и забил 1 гол.
    • Хавбек выиграл с «Барселоной» чемпионат и Суперкубок Испании, со сборной Камеруна выходил в финал Кубка африканских наций.
    • В последнее время Сонг играл за команду «Арта/Солар 7» из Джибути. В ее составе по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2023 07:45
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