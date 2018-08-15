Алекс Сонг стал одноклубником Митрюшкина

Трудная задача для Рубина. Платить все же придется.
Экс-футболист «Рубина» Александр Сонг продолжит карьеру в Швейцарии.
30-летний камерунский полузащитник пополнил состав «Сьона». Соглашение рассчитано на 2 года. Футболист перешел в швейцарский клуб на правах свободного агента.
В «Сьоне» выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.
Ранее сообщалось, что «Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб.
[Mercato] Alex Song au FC Sion: c'est désormais officiel ! https://t.co/JGywBvxecZ #FCSion #WelcomeAlex #HopSion pic.twitter.com/8jj1PwiJaA— FC Sion (@FCSion) 14 августа 2018 г.