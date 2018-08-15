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    Алекс Сонг стал одноклубником Митрюшкина

    Экс-футболист «Рубина» Александр Сонг​ продолжит карьеру в Швейцарии.

    30-летний камерунский полузащитник пополнил состав «Сьона». Соглашение рассчитано на 2 года. Футболист перешел в швейцарский клуб на правах свободного агента.

    В «Сьоне» выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

    Ранее сообщалось, что «Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб.

    Источник: ФК «Сьон»

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    15.08.2018 08:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:31

      Трудная задача для Рубина. Платить все же придется.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:00

      ну вот и докатился, некоторые в его возрасте еще во всю на высоком уровне выступают и титулы выигрывают а он уже много лет как покатился по наклонной, а ведь вполне хорошо у него все начиналось. в Рубин и то как турист приехал.

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 августа 2018, 08:33

      Он еще играет... Такое ощущение,что карьера его уже лет 20 длится..

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 08:32

      Парень уже не первый год едет с ярмарки... А "Рубину" ещё долго будет аукаться их приглашение тренера Грасиа и большой завоз "легов" с сумасшедшими "личками" и бонусами.

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