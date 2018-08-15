Алекс Сонг стал одноклубником Митрюшкина

Экс-футболист «Рубина» Александр Сонг​ продолжит карьеру в Швейцарии.

30-летний камерунский полузащитник пополнил состав «Сьона». Соглашение рассчитано на 2 года. Футболист перешел в швейцарский клуб на правах свободного агента.

В «Сьоне» выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

Ранее сообщалось, что «Рубин» должен Сонгу 9 миллионов. ФИФА может наказать российский клуб.