Сонг может перейти из «Рубина» в «Лас-Пальмас»

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может продолжить карьеру в Испании. 29-летнего футболиста хочет приобрести «Лас-Пальмас», сообщает Udlaspalmas. Рыночная стоимость камерунца оценивается в три миллиона евро. Ранее сообщалось, что хавбек может перебраться в Турцию, где ему готовы платить четыре миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Сонг провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол.