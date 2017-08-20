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    Сонг может перейти из «Рубина» в «Лас-Пальмас»

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может продолжить карьеру в Испании. 29-летнего футболиста хочет приобрести «Лас-Пальмас», сообщает Udlaspalmas. Рыночная стоимость камерунца оценивается в три миллиона евро. Ранее сообщалось, что хавбек может перебраться в Турцию, где ему готовы платить четыре миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне Сонг провел в чемпионате России пять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2017 06:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 августа 2017, 12:32

      Не ожидал я как-то распродажи от "Рубина". Бердыев бабки стал плохо чувствовать, нюх потерял. То в "Ростов" вступил, теперь в "Рубин".

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