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    Английский журналист: «Сонг выиграл дело у «Рубина»

    Журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу сообщил о разрешении конфликта между «Рубином» и его бывшим игроком Александром Сонгом.

    «Сонг перешел в «Сьон», выиграв дело у «Рубина». Изначально клуб не выплатил ему долг, но в итоге руководство взяло на себя ответственность и решило ситуацию», – написал Лоу в твиттере.

    О покупке 30-летнего камерунца швейцарским клубом стало известно сегодня. Футболист перешел в статусе свободного агента, который получил 31 января после самовольного расторжения контракта.

    В апреле появилась информация о желании «Рубина» отсудить у Сонга 40 миллионов евро. Игрок подал встречный иск в ФИФА. В июне сообщалось о том, что казанский клуб должен выплатить ему 9 миллионов евро под угрозой исключения из РПЛ и еврокубков.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:08

      Просто беда от этих мздоимцев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 15 августа 2018, 21:36

      самый дорогой и продолжительный отпуск в истории мирового футбола...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 15 августа 2018, 17:29

      ЧЁТ КАКАЯ ТО ХРЕНЬ С КОНТРАКТАМИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НИМ В РОССИИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 августа 2018, 16:38

      Можно вычеркивать Рубин из претендентов на медали

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > тщмек 19 15 августа 2018, 17:44

      Он там и не был.

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