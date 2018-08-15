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Английский журналист: «Сонг выиграл дело у «Рубина»

15 августа 2018, 16:31
5

Журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу сообщил о разрешении конфликта между «Рубином» и его бывшим игроком Александром Сонгом.

«Сонг перешел в «Сьон», выиграв дело у «Рубина». Изначально клуб не выплатил ему долг, но в итоге руководство взяло на себя ответственность и решило ситуацию», – написал Лоу в твиттере.

О покупке 30-летнего камерунца швейцарским клубом стало известно сегодня. Футболист перешел в статусе свободного агента, который получил 31 января после самовольного расторжения контракта.

В апреле появилась информация о желании «Рубина» отсудить у Сонга 40 миллионов евро. Игрок подал встречный иск в ФИФА. В июне сообщалось о том, что казанский клуб должен выплатить ему 9 миллионов евро под угрозой исключения из РПЛ и еврокубков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Сьон Рубин Сонг Александр
Комментарии (5)
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тщмек 19
1534340331
Можно вычеркивать Рубин из претендентов на медали
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tilham
1534343377
ЧЁТ КАКАЯ ТО ХРЕНЬ С КОНТРАКТАМИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НИМ В РОССИИ
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compka
1534358210
самый дорогой и продолжительный отпуск в истории мирового футбола...
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zigbert
1534360130
Просто беда от этих мздоимцев.
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