Лестьенн: «Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин»

Новичок «Рубина» Максим Лестьенн рассказал о причинах, которые побудили его перейти в казанский клуб.

– C какими словами вас встретил Хави Грасия и насколько его присутствие в «Рубине» стало фактором в вашем переходе?

– Обычно у меня с ним хорошие отношения. Конечно, это было решающим фактором в моем переходе.

– С кем советовались перед переходом?

– Я советовался с Крисом Мавинга, который отозвался о «Рубине» очень хорошо, об игроках и тренерах. Общался с руководством и у меня сложилось приятное впечатление о клубе. Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин».

– Что знаете о чемпионате России?

– Это силовой и атлетичный чемпионат. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов и это было непростой матч. Думаю, чемпионат России очень непростой.

– Ваш главный конкурент за место в составе – Карадениз. Готовы к конкуренции с ним?

– Конкуренция всегда присутствует. Это правильно и в любом клубе стимулирует и заставляет работать.