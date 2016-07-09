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Лестьенн: «Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин»

9 июля 2016, 11:12
4

Новичок «Рубина» Максим Лестьенн рассказал о причинах, которые побудили его перейти в казанский клуб.

– C какими словами вас встретил Хави Грасия и насколько его присутствие в «Рубине» стало фактором в вашем переходе?

– Обычно у меня с ним хорошие отношения. Конечно, это было решающим фактором в моем переходе.

– С кем советовались перед переходом?

– Я советовался с Крисом Мавинга, который отозвался о «Рубине» очень хорошо, об игроках и тренерах. Общался с руководством и у меня сложилось приятное впечатление о клубе. Надеюсь, что я не зря выбрал «Рубин».

– Что знаете о чемпионате России?

– Это силовой и атлетичный чемпионат. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов и это было непростой матч. Думаю, чемпионат России очень непростой.

– Ваш главный конкурент за место в составе – Карадениз. Готовы к конкуренции с ним?

– Конкуренция всегда присутствует. Это правильно и в любом клубе стимулирует и заставляет работать.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Лестьенн Максим
Комментарии (4)
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ЖОРРО
1468056348
Хороший игрок!
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acer2003
1468057933
Посмотрим, что покажет...
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SanekGol
1468066925
Мавинга, игрок который сыграл за Рубин 7 матчей и постоянно скитался по арендам, отозвался о Рубине очень хорошо?? Максимка что-то путает или переводчик неправильно переводит его слова))))
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rubinovyi2
1468128563
И мы на это надеемся! Гек,к сожалению не вечен.
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