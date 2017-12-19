Агент: «Будущее Лестьенна в «Рубине»? Там большие проблемы, многие станут свободными агентами в январе»

Агент полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна Миккел Бек заявил, что 25-летний игрок может покинуть клуб зимой из-за финансовых проблем.

По информации СМИ, к бельгийцу проявляет интерес «Лас-Пальмас».

«Лестьенном интересуется «Лас-Пальмас»? Не слышал такого, это пока только слухи. Останется ли Максим в «Рубине»? Ну… Разве вы не слышали, что клуб не платит зарплату игрокам уже четыре месяца? Там большие проблемы, многие игроки станут свободными агентами в январе», – сказал Бек.

Ранее сообщалось, что долги казанского клуба составляют 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лестьенн провел 12 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.