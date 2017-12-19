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    • Агент: «Будущее Лестьенна в «Рубине»? Там большие проблемы, многие станут свободными агентами в январе»

    Агент: «Будущее Лестьенна в «Рубине»? Там большие проблемы, многие станут свободными агентами в январе»

    Агент полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна Миккел Бек заявил, что 25-летний игрок может покинуть клуб зимой из-за финансовых проблем.

    По информации СМИ, к бельгийцу проявляет интерес «Лас-Пальмас».

    «Лестьенном интересуется «Лас-Пальмас»? Не слышал такого, это пока только слухи. Останется ли Максим в «Рубине»? Ну… Разве вы не слышали, что клуб не платит зарплату игрокам уже четыре месяца? Там большие проблемы, многие игроки станут свободными агентами в январе», – сказал Бек.

    Ранее сообщалось, что долги казанского клуба составляют 140 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Лестьенн провел 12 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.12.2017 15:16
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    Комментарии (13)
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    Отчаянный Пердун
    1513686181
    А как же спонсоры?
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    DOCTOR PENALTY
    1513686293
    Казань начинает с чистого листа.
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    alexis02lion
    1513686623
    А смысл в команду-аутсайдера примеры идти. Пусть ждёт адекватных предложений.
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    Жентус
    1513695149
    Что случилось с Рубином? Еще не так давно Гарсии новый состав покупали, а уже денег нет.
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    Сильвербой
    1513697731
    Похоже Рубин ждет учесть Анжи и Динамо недавнего времени!
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    Chernyi Lis
    1513719090
    и виновных нет типа..(( никакого дела по мошеничеству..суки((
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    PFC CSKA MOSCOW
    1513719323
    Скоро нарисуется дядя Гинер в поисках халявных футболистов
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    ologreds
    1694991704
    numo529666
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