Лестьенн: «Настало время доказать, что «Рубин» – хорошая команда»

Полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн дал понять, что в ближайшее время казанская команда способна начать побеждать.

«Команда очень много работает над тактикой. Да, в начале чемпионата у нас были не очень хорошие результаты, но сейчас настало время доказать, что мы хорошая команда и способны исправить ситуацию к лучшему.

Это очень здорово, что в команде есть целая группа франкоговорящих игроков. Мы отлично друг друга понимаем. Но футбольный язык один для всех. Мы все играем ногами и думаем головой. В плане атмосферы у нас отличный коллектив и очень хорошее взаимопонимание между россиянами и иностранцами. Нас, легионеров, здесь очень хорошо принимают, и мы все вместе постараемся показать хороший результат.

Я очень хочу принять участие в матче с «Уралом». Непросто было наблюдать за матчами с трибун, но сейчас все вопросы решены. Я на протяжении последних дней упорно тренировался с командой. Надеюсь, мне предоставят шанс сыграть, и мы добьемся хорошего результата», – сказал Лестьенн.