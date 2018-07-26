Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-форвард «Рубина» Лестьенн перешел в «Стандард» свободным агентом

    Бывший нападающий «Рубина» Максим Лестьенн пополнил ряды бельгийского клуба «Стандард». Футболист перешел на правах свободного агента.

    В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Малагу» на правах аренды. В испанской Примере он сыграл 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

    В «Рубине» он провел два сезона. За это время он сыграл в 24 играх, забив пять голов.

    Источник: ФК «Стандард»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2018 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 18:19

      вполне качественный игрок, мог еще много пользы Рубину принести если бы их не настигла тяжелая фин. ситуация и в следствии этого нужда избавляться от многих хороших игроков.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11