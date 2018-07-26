Экс-форвард «Рубина» Лестьенн перешел в «Стандард» свободным агентом

вполне качественный игрок, мог еще много пользы Рубину принести если бы их не настигла тяжелая фин. ситуация и в следствии этого нужда избавляться от многих хороших игроков.
Бывший нападающий «Рубина» Максим Лестьенн пополнил ряды бельгийского клуба «Стандард». Футболист перешел на правах свободного агента.
В минувшем сезоне 26-летний форвард выступал за «Малагу» на правах аренды. В испанской Примере он сыграл 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
В «Рубине» он провел два сезона. За это время он сыграл в 24 играх, забив пять голов.