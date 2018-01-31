«Малага» арендовала Лестьенна у «Рубина»

«Малага» объявила об аренде полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна.

Контракт с 25-летним бельгийцев заключен до конца нынешнего сезона. Сделка состоялась на бесплатной основе.

Лестьенн пополнил состав казанского клуба в июне 2016 года, перейдя из катарского «Аль-Араби» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах команды во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе к Лестьенну со стороны «Трабзонспора».

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