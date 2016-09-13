Грасия: «Лестьенн должен был забивать в ворота «Урала» два гола»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия оценил дебют полузащитника Максима Лестьенна в казанской команде. Напомним, что бельгиец вышел на замену в матче с «Уралом» и забил гол.

«Максиму следовало забивать два гола (улыбается). Важно, что он сегодня сыграл. Я не хотел убирать с поля Жонатаса, он проделал хорошую работу, у него было много моментов, но ему не везло. Но мы правильно сделали, что дали время Максиму. Думали, куда его поставить: либо нападающим, либо на фланг. В итоге поставили в зону нападения вместе с Канунниковым, с расчетом, что они вдвоем будут открываться за спины соперникам. Максим сыграл здорово, у него было два хороших момента. Его сильные качества – скорость, он креативный игрок, часто действует непредсказуемо для соперника. Он здорово нам помог», – заявил Грасия.